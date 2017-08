ACIM—CONCOURS DE RÉDACTION: Sensibilisation des collégiens aux droits des consommateurs

Pour célébrer ses 40 ans d'existence, l'Association des consommateurs de l'Île Maurice (ACIM) a choisi d'organiser un concours de rédaction destiné aux étudiants de Form VI. Les candidats devaient se pencher sur la question “How to raise consumer awareness in Mauritius ?”. Treize écoles étaient en lice pour un total de 35 participants. La remise des prix a eu lieu vendredi à la municipalité de Port-Louis. Les trois gagnants sont Yadevi Bhatoo, du collège London, en tête de liste, suivi de Tanusha Ragooa, de la SSS Sharma Jagdambi, et de Shreeya Mungra, de l'Hindu Girls College.

Le secrétaire général de l'ACIM, Jayen Chellum, s'est félicité de l'engouement créé auprès des collégiens et les a exhortés à devenir membres de l'ACIM. « C'est important de connaître ses droits en tant que consommateur », a affirmé Jayen Chellum. « Un certain M. Philogène m'a dit que l'ACIM n'a pas été formée en 75' mais durant la Seconde Guerre mondiale. Ce serait intéressant si on pouvait en communiquer plus dessus au bureau de l'ACIM. L'organisme a beaucoup fait pour la protection des consommateurs. » Le secrétaire général a rendu un vibrant hommage à feue Madeline Vas, qui avait eu l'idée d'un concours de rédaction pour « benefit to the community at large ».