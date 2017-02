ACIM—JAYEN CHELLUM: « Il est injuste d’augmenter le coût du transport du van scolaire »

Suite à des informations à l’effet que les opérateurs de vans d’école augmenteront les prix de leurs services, le secrétaire général de l’Association des consommateurs de l’île Maurice (ACIM), Jayen Chellum, a adressé une requête auprès du secrétaire de l’association des vans scolaires, Shameem Sahadut. Jayen Chellum lui a fait parvenir un tableau d’index de prix des carburants qui « démontre clairement » que de juillet 2014 à février de cette année, les prix du diesel et de l’essence ont connu des baisses en six occasions. Et cela sans que les opérateurs de vans ne réajustent leurs prix.

« Il y a des élèves qui ont besoin de ce moyen de transport et il serait injuste de demander une augmentation à cet effet », soutient le secrétaire général de l’ACIM, qui dénonce dans le même élan l’augmentation du prix du diesel et de l’essence, la qualifiant « d’exorbitante ». Il souligne que la totalité de ce que la STC gagne par an sur les voitures diesel et essence se chiffrent autour de Rs 217 millions, somme perçue « sur la tête des consommateurs ». Si une réaction immédiate ne survient pas suite à l’augmentation du prix du carburant, relève le secrétaire général, une série d’autres augmentations risque d’émerger. L’ACIM ira donc contester en cour la structure des prix du carburant.

Dans le même ordre d’idées, Jayen Chellum se demande si c’est le rôle de l’État de subventionner les compagnies d’autobus pour l’achat d’autobus semi-low floors. Par ailleurs, le secrétaire général de l’ACIM dit ne pas être d’accord avec la déclaration du vice-Premier ministre et ministre des Utilités publiques, Ivan Collendavelloo, sur une éventuelle augmentation du coût de l’électricité. « Il est en train de prendre le gouvernement en otage. Il faut que le gouvernement se ressaisisse sur certaines décisions », affirme Jayen Chellum.