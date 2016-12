ACP-UE—ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE: Mahen Jhugroo critique la politique de différenciation

Le Chief Whip Mahen Jhugroo, qui représente le Parlement mauricien au niveau de l’assemblée parlementaire des pays ACP, a critiqué avec force cette semaine la politique de différenciation pratiquée par la Commission européenne.

Dans un discours prononcé à l’assemblée paritaire ACP-UE qui s’est réunie cette semaine à Nairobi, Mahen Jhugroo a estimé que cette politique ne tient pas compte du facteur de vulnérabilité, qui constitue un obstacle au développement soutenu. De plus, elle ne contribue pas à la construction de la résilience dans les pays en développement dont beaucoup sont bloqués dans le « middle-income trap ». « Cela pose un problème d’équité au niveau de l’efficacité de l’aide au développement ».

Mahen Jhugroo a observé qu’en se basant uniquement sur le critère de Produit intérieur brut, l’enveloppe d’aide accordée par la Commission européenne dans le cadre du programme indicatif du développement du 11e FED a enregistré une baisse sensible. Elle est passée de 76 millions d’euros à 9,9 millions d’euros pour la période 2014-2020.

Par ailleurs, Mahen Jhugroo a attiré l’attention sur la « blending finance » selon laquelle les acteurs du secteur privé participent à l’aide au développement. « It is, therefore, clear that we need to build a new consensus on development effectiveness that fits the SDG era », a-t-il lancé. Pour lui, cette nouvelle politique nécessite une plus grande redevabilitité. Mahen Jhugroo a également attiré l’attention sur la tendance croissante des bailleurs de fonds de passer à travers les institutions financières pour accorder les enveloppes d’aide. « Is there not a risk to reduce grant assistance and increase loans which may, in turn, increase the debt burden of borrowing countries ? » s’est-il demandé.

Il a, d’autre part, souhaité que l’Union européenne conclue un accord de partenariat économique avec le groupe de l’Afrique australe et orientale dans lequel se trouve Maurice.

L’assemblée parlementaire paritaire doit prendre fin aujourd’hui.