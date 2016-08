Le leader de l’opposition, Paul Bérenger, a qualifié de « choquant et scandaleux » le changement en cours de route des règles du jeu dans le cadre des procédures en vue de l’acquisition de l’Ex-Apollo-Bramwell par Omega Ark. Ce dossier fera l’objet de sa Private Notice Question lors de la séance parlementaire de mercredi, a-t-il annoncé samedi lors de la conférence de presse hebdomadaire du MMM. Il s’agira, selon lui, de savoir qui a décidé de conclure un contrat de vente avec Omega Ark en excluant le terrain et le bâtiment car cette dernière n’était pas le « preferred bidder ».

Commentant cette transaction, le leader de l’opposition a parlé d’appel d’offres truqué, allant même jusqu’à établir un parallèle avec le projet MedPoint. Citant une lettre soumise par BDO à la NIC Health Care Ltd, il a observé qu’aux termes de l’évaluation faite par le cabinet de consultants, Omega Arc avait été classée en troisième position derrière CIEL Eastern Africa Healthcare Ltd et Lenmed Health Africa Ltd. « Donc, le preferred bidder aurait dû être la meilleure offre. Cependant, seule Omega Ark avait fait une offre pour tout acheter, à savoir le terrain, le bâtiment, l’équipement et le goodwill alors que les autres avaient fait des offres pour un management contract et le goodwill seulement. Omega Ark avait fait une offre pour un montant de Rs 2,2 milliards », a-t-il souligné en citant la réponse du ministre Roshi Bhadain dans le cadre d’une PNQ consacrée à la BAI. Roshi Bhadain avait, à cette occasion, annoncé qu’une offre pour un montant USD 60 M avait été reçue et qu’un accord dans ce sens devait être conclu à la fin de mai. Ce qui est inacceptable, a insisté Paul Bérenger, est que les règles du jeu ont été changées en cours de route et que le contrat a été donné à Omega Ark non pas sur la base de son offre mais sur celle d’un prix négocié. Ainsi, interrogé par Reza Uteem le 9 août dernier, le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a fait la déclaration suivante : « Then at a certain stage we decided the sale of the business excluding the land and the building. » Sur cette base, a observé Paul Bérenger, les deux autres firmes soumissionnaires avaient fait une meilleure offre. Pour lui, « la question aujourd’hui est donc de savoir qui sont ceux qui ont décidé de conclure le contrat de vente, pour quelle raison et sur quelle base et qui a négocié le contrat ? »

Paul Bérenger s’est également interrogé sur les vrais promoteurs derrière Omega Ark. « Plus le temps passe, plus nous sommes en présence de mensonges et de faussetés à ce sujet », constate-t-il. Il affirme que des recherches entreprises n’ont pas permis de trouver des traces de la holding company d’Omega Ark ni à Singapour ni à Hong Kong. Il observe également qu’Omega Ark a été enregistrée en Grande Bretagne en juin de l’année dernière et à Maurice en octobre dernier.

L’ex-Apollo-Bramwell a été vendue à USD 18 M. Onze millions de dollars US devaient être encaissés à la signature du contrat. Paul Bérenger s’est demandé si cette somme sera suffisante pour payer les retards accumulés par l’ex-BAI à la pension contributive des salariés de l’ex-Apollo-Bramwell ainsi que pour le remboursement des prêts bancaires contractés pour la création de la National Insurance Company après la fermeture de la BAI Insurance.

« C’est quoi, USD 18 millions payables sur quatre ans alors même que la transaction était censée rapporter, au départ, USD 60 millions ? » a-t-il lancé.

Concernant le Finance Bill, Paul Bérenger a accueilli favorablement la décision du ministre des Finances de mettre le texte de loi à la disposition de l’opposition depuis jeudi dernier. Il déplore toutefois que le ministre des Finances ait profité de l’occasion pour inclure une série de mesures, parfois très complexes, qui n’ont rien à faire directement avec les mesures budgétaires et qui auraient nécessité chacune un texte de loi séparé. Il affirme qu’il attend avec impatience le Ruling de la Speaker à ce sujet en rappelant que l’ancien Speaker Kailash Purryag s’était déjà dans le passé prononcé sur cette question.

Au chapitre de l’affaire Trilochun, le leader de l’opposition a constaté que l’avocat bénéficie d’une présomption d’innocence eu égard aux accusations portées contre lui. Toutefois, estime Paul Bérenger, il aurait dû avoir la décence de démissionner comme président du conseil d’administration de la Financial Intelligence Unit (FIU). Il estime que le commissaire de police aurait dû également mettre un terme aux services de Kailash Trilochun dans l’affaire qui l’oppose au Directeur des Poursuites publiques.

Paul Bérenger a finalement déploré les « excès de zèle » de certains hauts officiers de la police ainsi que des employés des municipalités et des conseils de district qui se sont permis de déchirer les affiches du MMM sur le thème « jackpot lor jackpot ». Il a souhaité que ces excès de zèle ne se répètent pas.