ACQUITTÉ DU MEURTRE DE SA COMPAGNE : Peter Wayne Roberts réclame des dommages de Rs 1 Md à l’État

Le milliardaire sud-africain Peter Wayne Roberts, qui avait été reconnu non-coupable à 7 contre 2 par le jury aux Assises pour le meurtre de sa petite amie Lee-Ann Palmarozza, dont le corps avait été retrouvé dans la piscine d’une villa à Anahita Resorts, a décidé de riposter. Réclamant des dommages de USD 27 785 000, soit environ Rs 1 milliard, à l’État et à 10 policiers pour arrestation arbitraire, il soutient que ses droits constitutionnels n’ont pas été respectés et déplore son traitement reçu pendant son incarcération à Maurice.

Le Sud-Africain Peter Wayne Roberts a logé une plainte en réclamation en Cour suprême contre l’État, le Commissaire de police et 10 policiers, dont six de la Major Crime Investigation Team (MCIT). Il leur réclame conjointement USD 27 785 000, soit environ Rs 1 milliard. Il fait état d’une arrestation arbitraire après que le corps de sa compagne Lee-Ann Palmarozza avait été découvert dans une piscine à l’hôtel Anahita Resort en décembre 2014. Peter Wayne Roberts devait indiquer qu’il était venu sur le sol mauricien le 24 décembre 2014 pour y passer des vacances. Il résidait à l’hôtel Anahita Resort, y possédant une villa IRS depuis 2010. Sa compagne Lee-Ann Palmarozza l’avait rejoint trois jours plus tard, en provenance d’Afrique du Sud.

La nuit du drame, Peter Wayne Roberts devait retrouver le corps inerte de sa compagne dans la piscine de sa villa. Il avait expliqué aux enquêteurs qu’il avait retiré le corps de celle-ci de la piscine et avait tenté de lui porter secours. Peter Wayne Roberts explique qu’après ses premiers interrogatoires, la police lui avait remis son passeport. Il devait toutefois préciser qu’il avait été forcé de consigner quatre dépositions à la police cette nuit-là.

Il avait par la suite effectué des démarches pour rapatrier le corps de sa compagne en Afrique du Sud et allait quitter Maurice pour se rendre aux funérailles. Toutefois, le 2 janvier 2015, il sera interpellé par la police à l’aéroport SSR et remis aux hommes de la MCIT. Il sera par la suite inculpé du meurtre de sa petite amie et traduit devant les Assises.

Lors de son procès, qui débute en mars 2016, son avocat, Me Gavin Glover, viendra dire que son client n’avait jamais été mis au courant par la police qu’il y avait une objection formelle pour qu’il quitte le pays. Le Sud-Africain déplore ainsi les agissements de la police, qui selon lui l’a obligé à consigner des dépositions sans la présence de son homme de loi. Peter Roberts déplore aussi le mauvais traitement reçu lors de son incarcération, n’ayant pas obtenu de liberté conditionnelle. Il soutient avoir été enfermé pendant 14 heures par jour dans une cellule sans eau ni toilette. Il affirme ainsi que ses droits constitutionnels ont été bafoués. Le procès en réclamations sera appelé le 16 février 2017. Le Sud-Africain est représenté par Me Gavin Glover et l’avoué Bhooneswur Sewraj.