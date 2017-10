ACTION FAMILIALE : La brosse à dents, symbole d’une nouvelle campagne

Une campagne choc pour sensibiliser les jeunes aux risques que présente une vie sexuelle active précoce. Action familiale en présence du maire de Curepipe Hans Margueritte et du ministre de la Jeunesse et des sports, Stepan Toussaint ont procédé à la présentation de la campagne Public toothbrush, mercredi à Floréal. Une campagne visuelle entamée depuis la semaine dernière sur les réseaux sociaux visant les jeunes de 13 à 17 ans.

“Il est essentiel de parler de sexualité à la maison, car qu’on en parle ou non aux jeunes, ils vont l’apprendre de façon erronée ailleurs. Les cas de violences sexuelles sont en recrudescence. Il faut agir maintenant”, a soutenu la psychologue pour enfants et adolescents Astrid Tixier. Cette initiative de l’Action familiale avec l’aide de l’agence Redhouse McCann, est la continuité de la première campagne lancée en 2011. La brosse à dents est utilisée pour symboliser le corps du jeune homme ou de la jeune femme. Soit un objet intime que l’on ne peut prêter à tout le monde. “Nous avons reçu énormément de retours positifs des jeunes lors de notre dernière campagne”, a avancé Anick Kishtoo de l’Action familiale.

En sus des campagnes de sensibilisation dans les écoles secondaires, l’organisation s’occupe aussi de la formation des couples et des parents : “Nous abordons plusieurs thèmes importants tels que l’amour, la sexualité ou encore les grossesses précoces.”

Par ailleurs, cette campagne autour de la brosse à dents permet un éveil de conscience collective, précise Nadine Filipe de Redhouse McCann. L’image de la brosse à dents renvoie à la notion d’intimité et plus précisément d’hygiène intime. “Nous avons mis une vidéo en ligne où nous montrons justement cette social expriment. L’on voit clairement la réaction des jeunes lorsqu’on leur demande d’utiliser la brosse à dents de quelqu’un d’autre. C’est un objet trop intime pour être donné, prêté et malmené”, a-t-elle avancé.

Une initiative originale est saluée par le ministre de la Jeunesse et des Sports Stephan Toussaint qui a déclaré “donné tout le soutien nécessaire pour la réussite de cette campagne. Je suis ravi d’entendre aujourd’hui que ce ne sont pas les enseignants qui doivent faire l’éducation sexuelle des enfants, mais bel et bien les parents.” Quant au maire de Curepipe, Hans Margueritte, il dit vouloir travailler avec cette équipe pour résoudre les problèmes des jeunes Curepipiens