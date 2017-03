ACTIVITÉ COMMERCIALE EN ZONE RÉSIDENTIELLE : Les contestataires essuient un revers

Le juge Bobby Madhub, dans un jugement rendu cette semaine, n'a pas accédé à la requête des plaignants pour qu'un ordre d'injonction intérimaire soit rendu interlocutoire, décrétant qu'un commerçant soit interdit d'opérer dans une zone résidentielle et que la municipalité de Quatre-Bornes ne lui octroie pas le “trade licence” recommandé pour ses activités commerciales. Le juge a estimé « trop prématuré » d'émettre un tel ordre, préférant attendre que cette affaire soit prise sur le fond en cour.

Les contestataires avaient obtenu un ordre d'injonction intérimaire interdisant au commerçant d'opérer dans une zone résidentielle le 1er juin 2016. Ces derniers réclamaient toutefois que la cour émette un ordre interdisant définitivement au commerçant d'opérer dans cette zone industrielle. Les contestataires soutiennent dans cette action en justice que les activités commerciales du défendeur sont « sources de nuisance » à cet endroit, ajoutant qu'il est « légitime pour un résident de jouir du calme et du confort qu'il est venu chercher » dans cette zone résidentielle. Le juge a rappelé, dans l'énoncé de son jugement, que les autorités responsables ont le devoir de s'assurer que les conditions requises pour l'obtention d'un permis d'opération aient été observées lorsqu'un commerçant en fait la demande. Le juge devait toutefois s'interroger sur les prises de décisions de la mairie de Quatre-Bornes du fait d'avoir octroyé un permis d'opération au défendeur après un premier refus, et ce alors qu'il fait l'objet de plusieurs plaintes pour n'avoir pas respecté les dispositions de la loi.

Le juge a pris note des arguments des contestataires, selon lesquelles le commerçant ne détenait pas le permis approprié et qu'il obstruait des passages publics en raison de son commerce. Toutefois, le juge devait prendre en considération le fait que les contestataires opèrent dans le même domaine que le défendeur, estimant ainsi que les arguments des deux parties doivent être considérés avant un verdict final. Le juge a ainsi trouvé que la requête des contestataires pour que l'ordre d'injonction intérimaire soit rendu définitif est prématurée à ce stade car le procès devra être entendu sur le fond avant qu'une décision finale soit prise.