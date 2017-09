ACTUALITÉ COMMENTÉE : Sylvio Sundanum, un joueur sachant toujours sur qui miser…

Sylvio Sundanum, le General Manager de la firme Dry Cleaning Ltd que Husein Abdool Rahim implique dans le Yerrigadoogate pour, entre autres offenses, trafic d’influence et blanchiment d’argent nie les allégations, mais reconnaît qu’il a toujours entretenu de bonnes relations avec des amis de tous les bords politiques. De nos jours, ses amis sont au pouvoir avec le gouvernement de l’Alliance Lepep. Hier, ils étaient au Parti travailliste quand celui-ci détenait les leviers de commande du pays. Mais avant, les travaillistes et le MSM, M. Sundanum était également très copain copain avec Jayen Cuttaree, l’ancien leader adjoint du MMM, aujourd’hui quelque peu en retrait de la politique active.

Activiste à Stanley et conseiller élu du MMM dans l’arrondissement municipal No 1 de Beau-Bassin/Rose-Hill pendant une brève période, Sylvio Sundanum était si souvent vu au côté de Jayen Cuttaree que, pour nombre de résidents de la circonscription No 19, il passait pour le « chauffeur » du député. Ce que Jayen Cuttaree a démenti dans la presse en affirmant que « je l’ai connu comme un militant, il n’a pas travaillé pour moi ».

A ce stade, malgré tout ce qui a été dit et écrit, Sylvio Sundanum n’est pas encore déclaré suspect de quelque délit et ses agissements dénoncés par Rahim ne font encore que l’objet d’une enquête de l’ICAC. Mais serait-il déjà devenu un ami si encombrant pour être ainsi rapidement lâché ?

Une petite consultation du Hansard (le procès-verbal de l’Assemblée nationale) laisse comprendre que c’est la deuxième fois que sa proximité avec Sylvio Sundanum met monsieur Cuttaree dans, pour dire le moins, une situation pas très confortable. Bien que le fait remonte à 22 ans maintenant, il convient de rappeler — vu surtout qu’il n’y a pas prescription — une affaire d’allocation de contrat pour un marché public qui n’avait pas été dans les règles.

Le lièvre levé par Osman Gendoo

C’est le défunt Osman Gendoo, un des députés de Port-Louis Est/Port-Louis maritime, qui avait quitté le MMM pour rester au gouvernement de Sir Anerood Jugnauth au sein de l’éphémère Rassemblement des Militants Mauriciens (de Prem Nababsingh et Jean-Claude de l’Estrac) qui avait levé le lièvre avec une question parlementaire adressée, le mardi 23 mai 1995, au ministre du Logement et des terres d’alors, Amédée Darga.

Gendoo avait voulu savoir si un contrat de Rs 4, 2 millions avait été alloué par la National Housing Development Company (NHDC) à un activiste du MMM sans qu’il y ait eu un exercice d’appel d’offres public. Amédée Darga, devenu entre-temps un des pires adversaires de son parti d’origine, le MMM, ne se fit pas prier pour confirmer qu’en octobre 1992, un contrat pour l’entretien et le gardiennage des maisons NHDC avait effectivement été octroyé à une compagnie enregistrée sous le nom de Supervision and Maintenance Services Ltd (SMS Ltd) sans qu’il y ait eu appel d’offres. SMS Ltd avaient pour principaux directeurs les frères Sylvio et Antoine Sundanum — tous deux des employés - cadres de Dry Cleaning Ltd, sis à Cassis, avec pour partenaires MM. Antelme, Sauzier et Adamjee. Ces derniers étant, également, des directeurs de Dry Cleaning Ltd.

L’octroi dudit contrat fut, de manière difficilement contestable, une affaire de petits copains. Osman Gendoo remua le couteau dans la plaie en invitant son camarade de parti, Amédée Darga, à révéler le nom du ministre du Logement en poste en octobre 1992 quand le juteux contrat fut alloué. Le Hansard témoigne qu’Amédée Darga eut bien du mal à révéler ce nom parce qu’il y eut « un brouhaha sur les bancs de l’opposition ». Celle-ci, à ce moment-là, composée du PTr, et du MMM qui l’avait rejoint. Le ministre en question était Jayen Cuttaree ! Dans l’opposition, le brouhaha n’arriva pas, néanmoins, à cacher un certain embarras. Ce dont en profita Osman Gendoo pour faire la leçon de la transparence au Leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam et de lui rappeler que c’était lui-même qui avait dit qu’il ne faut rien cacher !

Le ministre Darga ajouta la précision que « la NHDC n’était pas satisfaite de la performance de la compagnie des frères Sundanum et autres ». Toutefois, le hic fut que malgré l’insatisfaction de la NHDC, Supervision and Maintenance Services Ltd avait déjà encaissé la somme de 4, 2 millions, qui était assez conséquente à l’époque, et devait encore toucher d’autres revenus grâce à un contrat en béton.

Que doit-on conclure ?

La conclusion qu’il faudrait peut-être tirer de cette histoire c’est, soit Jayen Cuttaree et son gouvernement ne savaient pas ce qui se passait à la NHDC, ce qui serait inconcevable tant le MMM n’a eu de cesse de vanter sa compétence dans la gestion publique, soit que Sylvio Sundanum avait déjà commencé depuis ce temps-là à faire preuve de son sens inné de bon joueur sachant toujours sur qui miser pour empocher gros…

Quoi qu’il en soit, l’embarras ressenti par le MMM à l’époque fut absolument sans conséquence puisque le parti de Jayen Cuttaree et son allié travailliste devaient remporter haut la main (deuxième 60-0) les élections générales de la même année 1995 ! C’est ce qui arrive toujours quand, pour sanctionner un gouvernement en place qui déçoit, les électeurs, à Maurice, optent de ramener au pouvoir, les mêmes partis et les mêmes gens qui, précédemment, ont déjà démontré qu’ils ne sont pas nécessairement, eux-mêmes, les plus vertueux. A moins que le dégagisme qui a fait mouche en France n’atteigne les côtes de notre République…

H.M