Adieu mon île adorée

À quelques heures d'être père

Me vient une réflexion

Que lui offrir si ce n'est ma terre

Que léguer à ma succession...

Des forêts polluées

Des chasses privatisées

Nos plus belles plages accaparées

Des poissons devenus rareté

Une île Maurice violée

Que les plus offrants ont achetée

De la clé de l'océan Indien

Ne reste plus qu’une petite Inde, tiens!

Nos bourses de paysan

Face aux prix mirobolants

Une cherté qui amenuise

Nos frêles rêves d'enfant

Et que dire de la compétition

À l'élitisme de l'éducation

Celle qui résulte à l'illettrisme

D'une grande partie de la nation

Ceux ne pouvant s'y adapter

Sont d'emblée rejetés

Ils seront obligés de tracer

Dans ce merdier

Auquel ils ont été condamnés

Une jeunesse en péril

Mène à une recrudescence

De la délinquance juvénile

Dans une île en perte d'essence

À quelques heures d'être mère

Je me retrouve à penser

Que lui offrir si ce n'est ma terre

Que léguer à mon héritier...

Les arts point reconnus

L'oisiveté guette aux coins de rue

Donc pour s'évader de l'ennui

Trop sont désormais appelés UDI

Le cannabis n'étant pas légal

C'est à coups de synthé qu'on se régale

Avant-goût aux substances plus fatales

Avant de succomber à une défonce létale

La stratégie des drogues ?

Perpétuons celle de Nixon

Traquant, enfermant et condamnant

En espérant qu'ils abandonnent

Et quid des petites copines

Devrons-nous courber l'échine

Pour pouvoir entrer par backing

Et perpétuer ce système débile ?

Des politiciens toujours avides

Qui ne cessent de nous dépecer

Qui souhaitent que l'on abdique

Afin qu'ils puissent mieux trôner

Le capitalisme et ses aberrances

La pauvreté et ses souffrances

Pour le peuple, toute une potence

Et la déprime est une constance

À quelques heures d'être parents

Nos chemins prennent un tournant

Que lui offrir si ce n'est notre terre

Que léguer à notre sang...

Contre vents et marées

Nous menons notre bataille

Mais nos soldats sont éreintés

Par ce système tenaille

Nos désirs sont réalisables

Nous voulons d'un peuple égal

Et non de cette hypocrisie

De se dire peuple multiracial

Que tous aient les mêmes chances

De se développer en accordance

De surmonter nos carences

Et de s'acheminer vers l'excellence

Que tous aient le droit d'aimer

De chérir et de s'embrasser

Et ce qu'importe le sexe

Sans soucis que ça ne vexe

Démocratie s'il en est

Qu’elle prédomine nos peurs

Afin que tous puissent espérer

De lendemains meilleurs

Mais tout cela semble si loin

Y a-t-il encore de l’espoir

Pour nous il n’y en a point

Sur ce on vous dit au revoir

A quelques heures que tu nous viennes

Mieux vaudrait s’en aller

Au-delà de ses terres

Y vivre sera plus aisé

Adieu mon île adorée