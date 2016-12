ADMINISTRATION RÉGIONALE : Les priorités des présidents énoncées

CONSEIL DE DISTRICT DE FLACQ :

Vikram Hurdoyal

au poste de président

Vice-président :

Kritanandsingh Mohun

Élu président du Conseil de district de Flacq en 2012, le candidat indépendant, Vikram Hurdoyal,a été de nouveau élu président à ces élections tenues mercredi. L’une de ses priorités est la construction du siège social du Conseil vis-à-vis de l’enseigne Super U. “Nous débuterons la phase une de la construction l’année prochaine. Le projet sera complété en trois phases”, a déclaré le nouveau président vendredi. Ce projet est estimé à Rs 25 millions. Selon lui, le bureau actuel se situe trop loin du centre de Flacq. Parmi ses autres projets figurent l’achèvement d’une One Stop Shop au plus vite et la construction de la foire de Bel-Air. Mais le problème épineux, dit-il, est le manque de staff au Conseil.

Conseil de district de Grand-Port

Président :

Nirmal Domah

Vice-président :

Rajeev Jangi

Dès vendredi matin, le nouveau président du Conseil de district de Grand-Port, Nirmal Domah, a passé en revue la situation dans les différents villages du district. Sa priorité est la construction d’une nouvelle foire à Mahébourg, plus spacieuse : “La foire de Mahébourg est non seulement fréquentée par les Mauriciens, mais également par de nombreux touristes. L’espace est exiguë pour tant de monde. Nous avons acquis un terrain plus vaste non loin de MITD et nous comptons sur un financement du gouvernement central pour construire une nouvelle foire, plus grande”, dit Nirmal Domah. Parmi les autres projets, il cite la construction d’une Village Hall à Nouvelle-France et la construction et rénovation de jardins d’enfants dans plusieurs endroits du district de Grand-Port.

Conseil de district de Pamplemousses

Président :

Sunael Purgus

Vice-président :

Ootam Callichurn

“Nous avons un travail colossal à abattre”, a déclaré le nouveau président du Conseil de district de Pamplemousses, Sunael Purgus, après une session de travail qu’il a eue vendredi après-midi. A 35 ans, ce jeune président songe déjà à la réalisation de projets d’infrastructures à Congomah et dans d’autres villages de Pamplemousses.

Parmi les autres projets du président figurent l’asphaltage des routes, l’installation de réverbères qui manquent cruellement dans plusieurs villages. Sunael Purgus regrette que le district de Pamplemousses doit louer un bâtiment pour ses travaux. Pour y remédier, la construction d’un bâtiment appartenant au Conseil de district débutera très bientôt. L’acquisition d’un terrain à Calebasses est déjà faite. Sunael Purgus soutient n’attendre que le financement du gouvernement.

Conseil de district de Rivière-Noire

Présidente :

Véronique Leu-Govind

Vice-présidente :

Dorise Cale

La présidente du Conseil de district de Rivière-Noire, Véronique Leu-Govind, réélue lors des élections de mercredi, ne compte pas croiser les bras. “Nos priorités du moment sont la construction d’un centre polyvalent à Bambous et la construction de drains dans divers villages, notamment à Case-Noyale et à Cascavelle”, dit la nouvelle présidente.

Parmi ses autres projets : le rehaussement d’une Village Hall à Richelieu et l’achèvement d’un centre social à Coteau-Raffin. Véronique Leu-Govind ajoute qu’un terrain synthétique à Richelieu est prêt à être inauguré. Cependant, elle déplore que le Conseil de district de Rivière-Noire n’ait reçu que Rs 10 millions contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement qui avait prévue Rs 20 millions. Véronique Leu-Govind demande au gouvernement un peu plus de financement pour réaliser les projets pour le bien-être des habitants de tous les villages de Rivière-Noire.

Conseil de district de Moka

Le nouveau Président est Nunkoomar Balloo

Nunkoomar Balloo succède à Renganarden Sooben à la présidence du Conseil de District de Moka. C’est sans véritable surprise qu’il a été élu, étant le seul candidat à s’être présenté pour ce poste dans le cadre des ces élections qui se sont tenues, jeudi dernier, au Village Hall de Quartier Militaire en présence des trois députés de la circonscription, Pravind Jugnauth, Yogida Sawmynaden et Leela Devi Dookun-Luchoomun, ainsi que de Raj Rampertab, Parliamentary Private Secretary. Le nouveau président sera épaulé dans ses fonctions par Vijay Busawon, reconduit pour un 3e mandat à la vice-présidence. Nunkoomar Balloo, membre du MSM, compte durant son mandat s’attarder en priorité sur les travaux d’asphaltage et la modernisation de trois marchés du district de Moka.