ADMISSION : 27 000 élèves reprennent le chemin de l’école

Finies les vacances, les choses sérieuses reprennent aujourd’hui pour les étudiants. En attendant la grande rentrée, prévue pour demain, les admissions ont eu lieu ce matin dans les écoles primaires et les collèges. Selon le ministère de l’Éducation, 12 000 enfants ont été admis en Grade 1 (Std I) et 15 000 autres en Grade 7 (Form I). Cette rentrée marque également le passage vers la “Nine-Year Continuous Basic Education” (NYCBE) et l’introduction d’un nouvel examen en remplacement du CPE.

Le ministère de l’Éducation a profité des vacances pour lancer une grande campagne de communication sur le “nine-year schooling”. Des parents ont même reçu des documents à leur domicile expliquant les grandes lignes de la réforme. « La campagne de communication entrera dans une phase plus intensive en ce début d’année avec l’utilisation de nouveaux moyens pour informer davantage le public », indique-t-on au niveau du ministère.

Ce matin, 12 000 élèves ont ainsi fait leur premier pas à l’école primaire. Outre le changement d’appellation de Std I à Grade 1, cette première année du primaire connaît également des changements au niveau de la pédagogie, avec le School Readiness Programme. Cela permettra aux enseignants de déterminer si les enfants sont prêts à entamer le curriculum de Grade 1. Ceux ayant des difficultés d’apprentissage passeront par l’Early Support Programme pour un rattrapage. Des Support Teachers ont été spécialement recrutés pour cela. Ils assisteront ainsi l’enseignant de la classe dans ses tâches. Par ailleurs, plus d’une centaine d’inspecteurs des écoles ont reçu une formation sur le thème “Developmental learner profile and primary school readiness” pendant les dernières vacances.

Tablettes et activités artistiques

Autre nouveauté, les élèves de Grade 1 et 2 travailleront avec des tablettes tactiles, le but étant de les familiariser à l’outil informatique. Le contenu des manuels y sera téléchargé et ces tablettes resteront à l’école. Toutefois, ce n’est que vers la fin du premier trimestre, selon le ministère, que ces tablettes seront distribuées dans les écoles.

Pour la première fois également, les élèves de Grade 1 disposeront d’un manuel d’ICT. Celui-ci a été élaboré par le Mauritius Institute of Education (MIE), avec la collaboration des ICT Support Officers, qui enseignent cette matière. Pour ce qui est des autres manuels, cette année, le ministère a pris les dispositions pour en assurer la distribution pendant les vacances afin d’éviter le grand cafouillage de l’année dernière.

Par ailleurs, à part les matières dites « core », soit celles qui compteront pour les examens, les élèves du primaire auront aussi droit à une série d’activités visant au développement holistique. Peinture, musique, théâtre et éducation physique, entre autres, sont ainsi prévus. Le MIE a en outre réalisé un manuel intitulé The Arts pour guider ces enseignants. Quelque 340 éducateurs pour le Holistic Development Programme ont été recrutés par le ministère de l’Education, un exercice encore en cours dans les écoles catholiques.

La fin de parcours du primaire sera, à partir de cette année, évaluée par un nouvel examen, le Primary School Achievement Certificate (PSAC), qui remplacera le CPE. Dans le fond, il n’y a pas de grands changements à l’examen puisque le programme d’études est plus ou moins le même. Pour 2017, un premier examen pour Sciences et Histoire-Géographie est prévu au début du troisième trimestre, soit vers la fin du mois d’août. Les candidats seront aussi évalués sur leurs compétences orales dans leurs écoles respectives, sous la supervision du Mauritius Examination Syndicate (MES). C’est vers fin octobre que se tiendra l’examen du PSAC pour le français, les mathématiques, l’anglais, les langues orientales et le kreol morisien.

Le grand changement du fin de cycle primaire sera au niveau de l’admission dans les collèges qui se feront uniquement sur une base régionale. Pour ce qui est programme au niveau secondaire, il n’y aura pas d’amendement cette année. C’est en ce moment que le MIE travaille sur les nouveaux manuels. Les changements dans le secondaire seront appliqués à partir de l’année prochaine.

COLLÈGE ROYAL DE CUREPIPE : Fierté et soulagement

Ils sont les derniers à faire leur entrée dans ce collège de prestige. Les nouveaux admis au Collège Royal de Curepipe (RCC) ne cachaient pas leur fierté ce matin et les parents se disent soulagés d’avoir échappé sur le fil au “Nine-Year Schooling”. On sait que, selon le plan de la réforme, il n’y aura pas d’admission dans ce collège l’année prochaine.

C’est avec le sourire aux lèvres que la famille Jhugroo attend dans l’enceinte du collège. Père et mère ont tenu à accompagner leur fils, Yash, pour ce premier jour. « Je suis à la fois ému et perturbé par mon entrée au collège. Je voudrais me faire des amis rapidement et travailler bien pour rendre mes parents fiers », dit le jeune homme.

Pour son père, cette nouvelle étape est un grand événement puisque lui-même a été sur les bancs de ce collège dans sa jeunesse : « Je suis très fier que mon fils soit ici. Je suis sûr qu'il sera bon élève et qu'il honorera tous les sacrifices que nous avons faits pour son éducation. Je suis aussi très rassuré qu'il ne soit pas compris dans la nouvelle réforme éducationnelle. Je n'aurais pas du tout été rassuré », explique M. Jhugroo.

Pour lui, le stress est aussi palpable quant aux tentations que son fils pourrait avoir : « Ma femme et moi avons beaucoup discuté avec notre fils pour qu'il sache faire le bon choix d'amis. Nous sommes assez angoissés qu'il puisse avoir de mauvaises fréquentations car nous misons beaucoup sur son avenir. » Beaucoup de parents partageaient ce matin, le soulagement quant au fait que leur enfant ne sera pas dans le groupe passant par le “Nine-Year Schooling”. Pour Ameenah, dermatologue et mère de Kevin, cette rentrée est « spéciale » car le Collège Royal est une tradition familiale : « Mon frère a été ici ainsi que mon père. Pour moi, mon fils ne pouvait pas aller ailleurs. Je suis doublement contente qu'il ne fasse pas partie du “Nine-Year Schooling” car cela aurait pu chambouler tous nos plans. » Cette dernière confie également qu’elle suivra de près les fréquentations de son fils afin qu’il « garde la tête sur les épaules ».

Pour d'autres parents, le “Nine-Year Schooling” n'aurait pas été une mauvaise chose. « Si mon fils avait été dans le groupe qui passera par le “Nine-Year Schooling”, je l'aurais pris positivement et j'aurais également été assez curieux de voir comment cela peut faire évoluer mon fils. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais ce serait bien si le gouvernement, à travers cette réforme, abolissait les leçons particulières, qui représentent beaucoup trop de pression », explique Jean-François, père de famille. L'ambiance, dans le collège, se voulait très joyeuse et bon enfant. Quelques nouveaux pour l'enseignement et la surveillance étaient aussi présents de bonne heure afin de prendre leur marque alors que la rectrice du collège, elle, se faufilait de parents en parents afin de répondre à leurs interrogations.



NOTRE DAME DE LA CONFIANCE RCA : Une rentrée avec beaucoup d’interrogations

Du côté des écoles primaires, à Notre Dame de la Confiance, à Curepipe, les parents arrivaient timidement sous la pluie. Beaucoup d'entre eux se demandent comment cela se passera pour les années à venir. « Je suis un peu perturbée avec cette réforme, bien que l'école fasse en sorte de nous rassurer. J’avais prévu le Queen Elizabeth pour ma fille, mais tout est chamboulé. En même temps, on dit que le travail sera allégé et que l’accent sera mis sur le développement de l’enfant. De ce point de vue, cela me rassure», dit Pascaline, secrétaire à Phoenix.

D’autres parents se sentent peu concernés par le sujet. « Pour le moment, je ne pense pas vraiment à la réforme car ma fille vient tout juste de commencer le primaire. Je vais observer et regarder l'évolution. Je pense néanmoins que c'est une bonne chose de régionaliser les écoles », explique Nicolas, employé de banque. Pour Ariane, surveillante dans un collège secondaire et mère de trois enfants, dont deux en primaire, l'impression que donne le ministère est intéressante. « Pour le moment, je trouve cela super que les enfants seront moins stressés avec les examens. Je pense que cela va changer beaucoup de choses pour les parents aussi », dit-elle.

Calendrier scolaire 2017

Primaire

1er trimestre : 10 janvier au 7 avril

2e trimestre : 24 avril au 14 juillet

3e trimestre : 14 août au 3 novembre

Secondaire

1er trimestre : 10 janvier au 7 avril

2e trimestre : 24 avril au 14 juillet

3e trimestre : 7 août au 27 octobre



Le prévoc à la traîne

Cette année encore, les élèves du prévocationnel, soit ceux n’ayant pas réussi au CPE, ont été les derniers à se voir octroyer un collège. Ce n’est que vendredi après-midi, entre 13 et 15h, que les parents ont été conviés dans les écoles respectives, selon les directives du ministère de l’Éducation. Ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour s’organiser au niveau de l’achat des uniformes, notamment pour les procédures d’admission de ce matin. Pas de statistiques disponibles non plus concernant ceux admis dans les départements prévocationnels.

Par ailleurs, des parents qui s’étaient déplacés vendredi ont eu la surprise de constater que le nom de leurs enfants ne figurait pas sur la liste des admis. Ils doivent se rendre demain au ministère de l’Éducation pour de nouvelles démarches.

Dans les milieux concernés, on indique que ce retard est dû à la tenue de l’examen de rattrapage, dont les résultats ont été rendus publics le 29 décembre. Ce n’est qu’après cela que les procédures de demande pour le prévoc ont démarré.

GUY ROZEMONT GOVERNMENT SCHOOL : Sous le signe de la bonne humeur

Les parents attendent en queue de file à la Guy Rozemont Government School. C’est le Jour J de la grande rentrée pour leurs enfants dans le cycle primaire. Le maître d’école, M. Vishwader, est concentré. Il accueille chaque parent avec le sourire et au Mauricien, il confie qu’il y a énormément de travail à abattre. « Il y a beaucoup de gens qui quittent l’endroit pour aller à Pointe-aux-Sables. Beaucoup de transferts en ce moment » (Ndlr : des familles de squatters de la région étaient relogées à Pointe-aux-Sables).

Mme Julie est assise sur un des bancs dans l’enceinte de l’école. Pour elle, le premier jour d’école de son fils Vince s’est fait sans heurts. « Monn fini explik li ki pou arive, kouma li bizin azir. Lekol se enn letap. » Elle se dit fière de n’avoir vu aucune larme. Même constat auprès de Mme Calapin, qui relate que sa fille, Marie Aeyli, n’a pas fait la difficile, contrairement à la maternelle. « C’est une enfant timide, mais je suis fière de voir qu’elle s’est vite intégrée à son école. »

Dans une des classes où Mme Mattarooa et M. Deewooth enseignent, tous deux se réjouissent que la rentrée se soit faite dans la discipline. Pour Mme Mattarooa, la question du “nine-year schooling” ne préoccupe pas les parents pour l’instant, car c’est le premier jour d’école. « Pour une rentrée, les parents souhaitent que cela se passe dans la discipline, sans trop de pressions. L’enfant doit d’abord s’adapter à son environnement. » Le petit Azie se dirige vers elle et lui tend son dessin. « Miss, mon dessin », dit-il. Le large sourire de sa maîtresse et son appréciation ont vite fait de le rassurer. C’est ainsi que se passe ce premier jour de classe dans la détente avec le coloriage pour se mettre dans le bain et pour combattre l’anxiété.

Certains enfants papotent aussi entre eux, histoire de faire connaissance. Mme Julie se tient à côté de son fils et l’encourage dans son intégration. Une rentrée qui s’est faite dans la douceur avec des petits regards tendres et timides qui souhaitent que demain et les autres jours soient toujours placés sous le signe de la bonne humeur.



G.M.D. ATCHIA STATE COLLEGE : Calme et discipline

La rentrée des classes dans le primaire et le secondaire s’est passée sans anicroche. Pas de larmes. Que des sourires sur les visages des parents et des enfants. Au collège G.M.D. Atchia, trois mères de famille – Mmes Veerabudren, Gaongur et Hussein – attendent. Aujourd’hui étant le jour de l’admission, les élèves pourront regagner leur domicile à 11h. Leurs filles sont déjà en classe et elles se disent ravies d’avoir eu ce collège. Mme Hussein parle des résultats de sa fille et se dit contente d’avoir eu un Star College. Les mamans insistent sur la discipline. Mme Gaongur parle, elle, de l’uniforme, du cartable préparé en avance, tandis que Mme Veerabudren, pour sa part, met l’emphase sur les sacrifices des parents. « Depuis 6h30 je suis à l’arrêt de bus avec ma fille. Je m’assure qu’elle soit bien encadrée et que cette rentrée se fasse en douceur. »

Aucune inquiétude sur les visages des parents, qui insistent sur le fait que la rentrée scolaire concerne toute une famille et que c’est à chacun de donner le bon exemple de discipline et de bon encadrement pour que l’enfant puisse étudier dans un environnement sain. Un peu plus loin, la petite Brooklyn, 11 ans, est venue avec son père. Loin d’être timide, elle se livre sur cette rentrée, qu’elle qualifie de positive. « J’ai beaucoup étudié et mes résultats ont été concluants. Avec maman, j’ai appris parfois jusqu’à 3h du matin. Je suis vraiment contente de mon entrée au collège et je souhaite devenir réceptionniste sur un bateau de croisière. »

Le recteur, M. Oozeer, se réjouit de cette grande rentrée, qui se passe dans le calme et la discipline. « On a déjà cette vision d’excellence et on travaillera dans ce but une fois de plus cette année pour atteindre le niveau. Aujourd’hui, on a accueilli quatre classes de 35 élèves, soit 140 élèves. L’autre signe positif est que tous les enseignants sont présents. C’est un départ encourageant et nous sommes confiants des bons résultats. »

Les élèves venant d’intégrer la classe de Mme Muneean, prof de français, sont heureuses de prendre la pause pour une photo d’ambiance de grande rentrée. « J’ai 33 élèves pour cette rentrée, et c’est déjà un bon présage. » Entre timidité et sourires, Shresthi se lance : « Je suis contente et fière de ma nouvelle école car j’ai aussi deux autres amies que je connais. »

La maman de Nelly Leraty parle de fierté. « Ma fille est studieuse. Nous venons d’une famille modeste, mais Nelly est celle qui apporte de la lumière dans notre foyer avec ses résultats positifs, que des A. Je souhaite qu’elle soit toujours à la hauteur dans ses études. »