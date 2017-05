ADVANTEDGE PR—EN MARGE DE SES DIX ANS: Atelier autour du “brand journalism”

Pour célébrer ses dix ans d’existence, Advantedge PR organise un atelier de formation sur le brand journalism. Deux journées de formation se tiendront les 8 et 9 juin au Domaine des Aubineaux, à Curepipe, à l’intention des communicants d’entreprise.

La fondatrice de l’agence AdC à Paris, Ava Eschèwege, journaliste française spécialisée en marketing, animera les cours. Première agence de brand journalism en France, AdC (l’Agence de contenu) est spécialisée dans la stratégie éditoriale des marques et la production de contenu. Composée de journalistes titulaires de la carte de presse, AdC aide les marques à créer et diffuser un contenu afin de les positionner en expertes.

Percy Kamanah, directeur d’Advantedge PR, affirme que « les marques continuent à faire appel aux médias pour véhiculer leurs messages. Mais pour avoir davantage d’influence sur leur discours officiel, et s’appuyant sur la montée en puissance de l’Internet et des réseaux sociaux, elles tendent à devenir elles-mêmes un média. Le journalisme de marque est bel et bien une réalité au point d’être devenu un métier à part entière, avec ses techniques, ses bonnes pratiques et son éthique qu’il s’agit de bien maîtriser ». Ava Eschèwege initiera les participants à l’atelier aux bases du brand journalism et leur enseignera l’art du positionnement de leur marque. Ces cours sont approuvés par la MQA. Les inscriptions peuvent se faire au 427 2424 ou sur la page Facebook Advantedge Public Relations.