THE AECI IMPROCHEM LIGHTNING CUP : Ernie, la Princess Margaret Cup en point de mire

La Lightning Cup n’a livré aucune surprise. Comme attendu, la victoire est revenue à Ernie, qui s’est montré le meilleur au finish dans la première édition de cette semi-classique du sprint sur la nouvelle distance de 950m. L’élève de Jean-Michel Henry remporte sa deuxième victoire en seulement quatre sorties au Champ de Mars et a désormais la Princess Margaret Cup en point de mire, une course que, s’il la remporte, fera de lui le nouveau roi du sprint.

Si Ernie a marqué ce 18e acte de sa classe, Jeanot Bardottier a lui fait une nouvelle fois parler sa puissance au finish et ce n’est pas Donovan Dillon qui dira le contraire. En deux occasions, le Mauricien a fait la leçon au Sud-Africain lorsqu’il permit à Do Be Snappy et Prince Lateral de remporter leur première victoire à Maurice. C’est le seul doublé enregistré lors de cette journée qui a été autrement beaucoup plus équilibrée chez les entraîneurs.

Que dire de cette épreuve, si ce n’est qu’elle s’est déroulée selon nos prévisions. On savait qu’il n’y avait pas de place pour les calculs sur ce sprint court et que les finisseurs n’avaient d’autre choix que de rester au contact pour garder leurs chances intactes.

Cela, Cédric Ségeon l’avait bien compris, d’où sa décision de demander un effort à Ernie dès l’ouverture des boîtes. L’alezan était déjà sur l’arrière-main d’un Streetbouncer sollicité par Swapneel Rama après cent mètres de course. Step To Fame animait aussi ce début de course, alors que, complètement à l’extérieur, Donovan Dillon manœuvrait pour trouver la meilleure position à Executive Power. Pris de vitesse, Reim, qui avait pourtant démontré une certaine vélocité par le passé, et Beat The Retreat ne purent qu’évoluer en attentistes.

Streetbouncer conserva la position tête et corde, mais Step To Fame ne lâchait pas le morceau, courant pratiquement sur la même ligne. Muni d’œillères à nouveau, Chosen Dash s’était entre-temps rapproché le long du rail pour courir en troisième position, avec à son extérieur Executive Power. Le favori était en embuscade en cinquième position, alors que Beat The Retreat et Reim occupaient toujours les deux dernières places. Nous sommes à 400m de l’arrivée.

Avec trois séquences de 9 secondes, c’était évident que les deux meneurs n’allaient pas pouvoir prolonger leurs efforts jusqu’au bout, tout spécialistes du kilomètre qu’ils sont. On s’attarda ainsi sur les finisseurs. On vit le favori qui fut lancé entre Streetbouncer et Step To Fame. Si on ne peut reprocher à Ségeon d’avoir choisi cette option, elle aurait pu se terminer en eau de boudin car le passage se refermait à vue d’œil. Mais Swapneel Rama et Robert Khathi redressèrent leurs montures à temps, ce qui permit à Ernie de s’engager librement. Le reste ne fut que la course d’un seul cheval, le bel alezan déployant ses puissantes foulées pour aller gagner arrêté.

Le malheureux de la course fut incontestablement Reim, qui n’a pu s’exprimer à un moment crucial de la course. Même si on peut avancer qu’il n’aurait pas battu Ernie, il aurait pu prétendre à mieux qu’une modeste quatrième place. Retenons aussi la belle performance de Chosen Dash, qui devrait être un os dur dès qu’il retrouvera sa catégorie d’origine. Quant à Executive Power, son parcours difficile en épaisseur a eu raison de lui dans la dernière ligne droite. Beat The Retreat n’a pas été aussi ridicule en terminant non loin du vainqueur. Meilleure acquisition 2017 de l’entraînement Merven, cette course ne peut que lui faire du bien. Il est à suivre pour l’avenir.

En ce qu’il s’agit de Streetbouncer et Step To Fame, ils ont certes eu un parcours difficile aux avant-postes, mais ils ont confirmé ce que nous pensions : la valeur était trop relevée pour qu’ils jouent les premiers rôles. Ernie boucla les 950m on 0.53.54, ce qui constitue, valeur du jour, la meilleure marque pour la distance.

Ernie en temps record

Le retrait des false rails, initialement prévus à 1,75m selon les entrées, a contribué à la réalisation de quelques bonnes performances chronométriques à l’occasion de ce 18e acte. Un record a même été établi. Il est à mettre à l’actif d’Ernie, qui arrêta le chronomètre à 0.53.54 sur 950m. La marque référentielle sur la distance était de 0.54.66 réussie dans une valeur nettement inférieure par Megamuhti dans la seule autre épreuve disputée sur la distance depuis sa récente introduction. Il était donc évident que la Lightning Cup, qui réunissait quelques-uns des chevaux les plus rapides de l’île, serait courue dans un meilleur temps. L’insistance de Streetbouncer à l’intérieur de Step To Fame assura un bon rythme aux finisseurs. Le mieux positionné était Ernie, qui suivit en cinquième position en one off. Cela lui permit de bénéficier d’une fin de course plus limpide que Reim, qui avait évolué à la corde, tandis qu’Executive Power fut condamné en troisième épaisseur sur pratiquement tout le trajet. Si aucun autre record n’a été amélioré, la performance de Victory Team dans la quatrième épreuve mérite d’être soulignée. Cet élève d’Amardeep Sewdyal ne partait pourtant pas sur des bases ultrarapides. À titre d’indication, il couvrit les premiers 765m en 0.46.84 contre 0.45.29 et 0.46.70 pour la partie correspondante des septième et huitième épreuves, alors que Magic Jay réalisa 0.47.94 dans la course d’ouverture. Le rythme s’accéléra peu avant la route avec l’offensive de Five Star Rock. Victory Team était toutefois toujours en main et ce n’est que dans la ligne droite finale qu’il fut mis sous pression par son cavalier. Il boucla les 1365m en 1.22.34, égalant le troisième temps pour un vainqueur sur la distance cette saison. Ernie détient le temps référentiel 2017 avec 1.20.68 devant Racing For Fun (1.22.23) et le tandem Victory Team et Mootahadee (1.22.34).

Memphis Mafia termine en 0.35.04

Il serait injuste de prendre en compte les chronos de la sixième épreuve disputée sur 950m, où Ernie termina en 0.33.43, pour décerner la palme de meilleur finisseur de la journée. Dans les sept autres épreuves au programme, c’est Memphis Mafia qui réalisa le meilleur temps sur les derniers 600m traditionnels. Cet élève de Ricky Maingard avait fait parler de lui dans cette même rubrique à l’issue de sa dernière sortie, où il avait pris la deuxième place après avoir terminé en 0.35.20. Samedi dernier, vu que le champ était composé de 10 chevaux, il se retrouva plus en retrait, ce qui hypothéqua ses chances de succès. Toujours à 11,20L du meneur au poteau des 600m, il refit pas moins de 5,25L jusqu’au but et gagna quatre rangs, mais cela s’avéra insuffisant pour inquiéter le favori. Memphis Mafia termina en 0.35.04 contre 0.35.66 pour le vainqueur qui suivit dans le dos du meneur. On retiendra également la fin de course honorable d’Alpha Pegasi, qui fut crédité de 0.35.23 sur la section qui nous intéresse. Le fait à retenir est que dans les sept autres épreuves, les meilleurs finisseurs ont été victorieux ou ont terminé deuxièmes.