AÉRONAUTIQUE: Le président de la RAeS à Maurice

Le président de la Royal Aeronautical Society (RAeS ), le Pr Chris Atkin, sera à Maurice dans le cadre de la réunion annuelle de la Société aéronautique de Maurice (ASeM) et de la RAeS. Il animera une conférence sur le thème “Technology, Innovation and changing product strategies in aeronautics and aviation” ce 25 janvier à 15h au siège du MSIRI (Mauritius Sugarcane Industry Research Institute), à Réduit.

Chris Atkin a fait ses études au Stonyhurst College dans le Lancashire et au St-John’s College, Cambridge. Après une licence d’ingénierie et l’obtention d’un prix de la RAeS, il entame des études doctorales d’aérodynamisme transonique. En 1991, il se joint à la British Aerospace Commercial Aircraft de Hatfield avant de bouger à Woodfort après une année et de se joindre à la Defence Research Agency de Farnborough, en 1994. Suite à la création de QinetiQ, une multinationale britannique de technologie de défense, le Pr Atkin s’y joint et devient le Technical Manager for Aerodynamics and Aeromechanical Systems. En 2008, il est fait chair d’Aeronautical Engineering de la City University de Londres et travaille comme chef de département avant de devenir responsable de faculté.

En 2013, il revient à des recherches académiques sur l’efficacité énergétique des avions avec le soutien de l’industrie britannique, l’Aerospace Technology Institute, l'UK Research Councils et l’Union européenne. Le Pr Atkin a siégé sur de nombreux comités nationaux. Il a été élu président de la RAeS pour 2016-2017. À sa conférence au MSIRI, il partagera les acquis de la société en termes d’innovation lors des célébrations de ses 150 ans d’existence.