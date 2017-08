AÉROPORT — SAISIE DE CANNABIS : Un musicien dénonce les agissements d'un membre de l'ADSU

Après l'arrestation du Réunionnais Jean Nicole Lear, âgé de 51 ans, avec 320 g de cannabis à l'aéroport SSR le 6 août dernier, l'ADSU tente de déterminer à qui était destiné le colis de drogue. Un musicien de 36 ans, ami du quinquagénaire, a dénoncé un officier de l'ADSU qui, selon lui, tenterait de l'impliquer dans cette affaire.

Dans une entrée enregistrée au poste de police de Rose-Belle le week-end dernier, le musicien, un dénommé Wendy, a affirmé connaître le policier de l'ADSU, qui habiterait la même localité que lui. Depuis 2014, ce dernier tentait d'obtenir des informations sur ses agissements auprès de ses proches, le soupçonnant d'être mêlé à un trafic de stupéfiants. Le trentenaire avance cependant n'avoir jamais été arrêté pour un délit de drogue.

Le musicien a appris que son ami Jean Nicole Lear a été arrêté avec Rs 200 000 de cannabis à l'aéroport, où était posté le policier en question. Alors qu'il est sous le coup d'une accusation provisoire d'importation de cannabis, le dénommé Lear est aujourd'hui en détention préventive au poste de police de Rivière-des-Anguilles. Apprenant cela, le 11 août dernier, Wendy s'est rendu au poste pour rendre visite à son ami. Ce dernier lui a alors affirmé que le policier de l'ADSU l'aurait « incité à designer » le musicien comme étant l'importateur du colis de cannabis. Wendy dit aussi avoir appris que le policier aurait « monté la tête » de Jean Nicole Lear en alléguant que c'est le musicien qui l'avait dénoncé dès son arrivée à Maurice. Craignant pour sa sécurité et de ne pas être à l'abri d'une fausse accusation à son encontre, Wendy a consigné une mesure préventive contre le policier de l'ADSU.

Jean Nicole Lear a été arrêté lors de sa troisième visite à Maurice cette année après avoir déjà foulé le tarmac mauricien en sept occasions en 2016. Ce résidant de Piton-St-Leu, La Réunion, est passé par le Green Channel, comptoir réservé aux passagers n'ayant rien à déclarer. Mais les officiers de la Customs Anti-Narcotics Section (CANS) de la Mauritius Revenue Authority (MRA), trouvant son comportement suspect, ont décidé de passer ses bagages au scanner, dont une mallette renfermant un saxophone. À l'intérieur, les officiers sont tombés sur cinq sachets de cannabis. « C'est du zamal pour ma propre consommation », avait alors déclaré Jean Nicole Lear aux hommes de la CANS. Ce dernier a été remis à l'ADSU de l'aéroport pour enquête.

Lors d'un premier interrogatoire, le suspect a déclaré qu'il devait loger chez un ami de Quatre-Bornes et être venu à Maurice pour suivre un cours de musique et pour enregistrer un album. Il fait face à une accusation provisoire de trafic de drogue au tribunal de Mahébourg.