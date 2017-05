AÉROPORT : Le terminal de Rodrigues livrable dans un an

L’un des plus importants projets d’infrastructure portuaire, en attendant la décision sur l’extension de la piste d’atterrissage du Sir Gaëtan Duval Regional Airport à Rodrigues, devrait démarrer au début du second semestre de cette année. Dans cette perspective, le nouveau terminal de l’aéroport de Rodrigues, qui devrait être techniquement connu sous le nom de Plaine-Corail Airport, devrait être opérationnel au plus tôt dans une année. Après un premier exercice annulé en raison de controverses, l’Airport of Rodrigues Ltd a lancé un appel d’offres pour les travaux d’extension en quatre phases, devant être complétés dans un délai maximal de 333 jours à compter de l’Engineer’s Order pour le début des travaux. La date limite pour la soumission des cotations par des contracteurs de grades A, B ou C In building construction works a été fixée au 12 juin prochain.

Airport of Rodrigues Ltd a organisé aujourd’hui une pre-bidding meeting avec les éventuels contracteurs intéressés à participer à cet exercice d’appel d’offres. Ces consultations se sont déroulées dans le Boardroom de la société dans les locaux de l’aéroport de Plaine-Corail. Subséquemment, une site visit du chantier de l’extension du terminal de l’aéroport devait avoir lieu dans l’après-midi. Les principales caractéristiques des travaux portent sur une ground floor horizontal extension du Check-in Hall, du Departure Area, du hall d’arrivées et de l’espace réservé au public pour une superficie de 2 138 mètres carrés et d’une first floor vertical extension de 186 mètres carrés avec des « associated services ».

La durée des travaux est de 333 jours à compter à compter du feu vert de l’ingénieur assumant les fonctions de Project Manager. Toutefois, les travaux sont répartis en trois phases distinctes alors que pour le précédent appel d’offres à la fin de l’année dernière, ils étaient en deux étapes, soit le rez-de-chaussée et le premier palier. La première phase, qui devra s’échelonner sur 197 « calendar days », sera axée sur les « extensions and procurement », la phase B, soit celle pour les connexions avec la zone nouvellement construite, la Main Public Entrance et le Gate No 3 terminée dans un délai de 256 jours, la troisième phase consacrée au VIP Lounge, à la Public Concourse et au premier palier sans oublier le Gate No 2 avec 302 jours impartis et la dernière pour le Gate No 1 et tous les outstanding works sur les 333 jours.

Avec la fermeture de l’exercice d’appel d’offres à 13 h 30 le 12 juin prochain, Airport of Rodrigues prévoit l’ouverture des offres reçues une demi-heure après. Le coût des travaux d’extension au terminal de l’aéroport de Rodrigues devrait être de l’ordre de Rs 100 millions si l’on tient compte du fait que pour le précédent exercice avorté de la fin de l’année dernière, le contrat aurait dû être alloué pour un montant de Rs 98 millions à la société Laxmanbhai & Co Ltd s’il n’y avait pas eu la protestation de la RBRB Construction Ltd.

Avec la livraison dans un délai d’un an avec le début des travaux au nouveau terminal de Plaine-Corail Airport, suite à la motion présentée à l’Assemblée Régionale de Rodrigues par le chef commissaire, Serge Clair, l’aéroport pourra accueillir quelque 200 passagers, soit traiter les opérations d’arrivée ou de départ de trois ATR 72 en simultané. Actuellement, le maximum de passagers est d’une centaine.

Le design de l’extension du nouveau terminal de l’aéroport de Rodrigues a été conçu par l’architecte Marc Foo Kune de Design Forum en collaboration avec la firme Luxconsult Mauritius. Avec l’annulation du précédent appel d’offres, le calendrier d’exécution des travaux a accumulé un retard d’un peu plus de cinq mois. En principe, ce chantier aurait dû être opérationnel depuis février dernier.

À partir de l’ouverture de ce chantier en juillet prochain, l’Airport of Rodrigues Ltd devra prendre des dispositions pour réduire au minimum les inconvénients causés par les travaux pour les passagers, indique-t-on de sources autorisées à Rodrigues.