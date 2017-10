AÉROSPATIALE : Création du premier centre de recherche et de formation

Le gouvernement a approuvé hier une proposition visant à créer un Centre de recherche, d’éducation et de formation aérospatiale, avec un investissement de 2,6 millions d’euros. Le projet vise à démocratiser l’accès à la recherche aérospatiale, à l’innovation technologique et aux vols éducatifs, y compris la recherche et le développement en apesanteur techno-scientifique et le tourisme aérospatial. Un certain nombre d’emplois seraient créés grâce à la mise en œuvre d’activités de recherche et de tourisme aérospatial.

Dhobi de Klas : la contre-expertise se précise

Sept semaines depuis l'opération Dhobi de Klas, menant à la démission de l'ex-Attorney General Ravi Yerrigadoo du gouvernement Jugnauth, le suspense est toujours de mise. Après le défilé à rebondissements des protagonistes dans le dossier de BET365 au QG du Central CID, très peu d'indications sont tombées dans le domaine public. La principale préoccupation de l'heure reste l'authentification de l'attestation du 10 mars dernier en faveur du dénommé Mohammad Abdool Rahim et portant la signature de Ravi Yerrigadoo. Les conclusions des tests graphologiques sont attendues avec impatience, l'une des parties se tenant prête à réclamer une contre-expertise avec toute l'affaire de blanchiment allégué de fonds avec la formule BET365. Affaire à suivre...

Fazila Daureeawoo mécontente

La ministre de l'Égalité des genres, Fazila Daureeawoo, est mécontente. Elle affirme ne pas comprendre l'intérêt suscité par des allégations émanant d'une lettre anonyme. Elle confirme avoir accusé réception de cette correspondance. Elle met cette affaire sur le compte de fonctionnaires qui seraient « aigris » et qui n'arriveraient pas à suivre les changements de ce ministère.

Des fonctionnaires du Tourisme interdits d'activités

La Special Adviser du ministre du Tourisme, Ornella Thathiah, persiste et signe. Elle a laissé entendre à qui de droit que les dénonciations dont elle fait l'objet dans la presse ne la feront nullement reculer. Ainsi, il a été décidé qu'en guise de punition, les fonctionnaires de ce ministère ne seront pas invités aux fonctions officielles, dont le prochain Festival International Kreol. De par sa position au sein de la hiérarchie au ministère, elle a la main haute sur la liste des invités aux programmes d'activités.

Cette sanction sera applicable aussi longtemps que les dénonciations trouvent la voie des colonnes de la presse. « We would be asked to only work on the files but we will banned to participate in these activities and as the Festival International Kreol is ont its way she has the responsibility to report our behaviour to the minister and in any case she takes the final decision who to invite, ect », est-il écrit dans la dernière correspondance sur les dessous au Tourisme.

No 18 : le MSM attend le 3 novembre

La campagne pour la partielle à Belle-Rose/Quatre-Bornes (No 18) amorçant désormais sa phase active, la décision de l'alliance gouvernementale quant à une éventuelle participation se fait attendre. Des sources se présentant comme bien renseignées indiquent que le principal partenaire à l'hôtel du gouvernement, le MSM, pourrait dévoiler l'identité de son candidat à l'extrême limite, soit le vendredi 3 novembre. Même si cette investiture interviendra à la veille du Nomination Day, des Political Pundits du Sun Trust croient que le retard peut être rattrapé sur le terrain. Attendons voir !

N'empêche qu'une candidature de la majorité gouvernementale devrait transformer la donne sur le terrain, les partis de l'opposition se focalisant sur cette candidature jusqu'au scrutin du dimanche 17 décembre.

Miss Mauritius dansera à l'ouverture de Miss World

Bessica Buctowar, la Miss Mauritius participant au concours Miss World, dansera en ouverture de la grande finale. Se retrouvant en tête de son groupe, l'African Team, elle exécutera un séga d'Alain Ramanisum, Li Tourner, choisi et chorégraphié par Patrick Dumolard. Primerose Obeegadoo, présidente de la Miss Mauritius National Organisation, note : « C’est une grande première pour Maurice. Nous sommes très fiers de pouvoir emmener le séga mauricien au niveau international à travers Miss World Pageant, qui sera diffusé dans pas moins de 130 pays. » La robe officielle que portera Miss Mauritius pour la grande finale a été confectionnée en Chine par Ashiana Fashion. Quant à sa robe nationale, elle a été réalisée par le designer Akhil Tooree tandis que son chapeau est signé Jason Kisten.

Rs 256,3 M pour les Training Grants

En 2016/17, le budget pour les Training Grants était de Rs 256,3 millions, dont Rs 138,6 millions au titre de l'Institutional Training Scheme. C'est ce que révèle un document déposé à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale par la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun. Pour le présent exercice financier, le “target” établi est de Rs 333 millions.

De ces Rs 256,3 millions, les grosses entreprises ont bénéficié de la part du lion, avec Rs 192,8 millions, et les PME, de Rs 57,5 millions. Quelque 2 264 firmes ont tiré profit de ces “grants” pour la formation de 55 233 employés. Le secteur des services financiers émerge du lot avec 12 493 employés formés. Puis viennent, par ordre de grandeur, le commerce (9 555), les hôtels (7 732), les services communautaires (7 497) et la manufacture (5 230).