AFD: Jérémie Pellet à Maurice

Le directeur délégué de l’Agence française de développement (AFD), Jérémie Pellet, est attendu à Maurice aujourd’hui pour une visite de deux jours. Il rencontrera demain le Premier ministre, Pravind Jugnauth, ainsi que des représentants du secteur privé local.

Jérémie Pellet, 38 ans, est un ex-camarade du nouveau président français, Emmanuel Macron, dans la promotion Léopold Sedar Senghor de l’ENA. Il a occupé les fonctions de conseiller au financement de l’économie au cabinet Manuel Valls avant de se joindre à l’AFD l’année dernière.

Diplômé de l’institut d’études politiques de Strasbourg, Jérémie Pellet a commencé sa carrière au ministère des Affaires étrangères, avant d’intégrer l’École Nationale d'Administration. À sa sortie, il rejoint le ministère de l’Économie et des Finances. Après avoir passé trois ans au bureau du contrôle des concentrations et des aides de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il rejoint, en tant que directeur d’investissement, CDC Entreprises, filiale de capital-investissement du groupe Caisse des Dépôts, où il suit les fonds d’investissement actifs dans le sud de la France, en Corse, dans les DOM-TOM et au Maghreb. Il a notamment suivi la participation de la CDC dans Proparco et géré, avec l’AFD, leurs fonds de capital-investissement communs dans les DOM.

Jérémie Pellet rejoint Manuel Valls à son arrivée à Matignon, en 2014, pour suivre les sujets économiques et financiers, dont la loi Macron, la création de Business France, ou plus récemment les projets de rapprochement entre l’AFD et la CDC.

Son séjour à Maurice lui permettra de passer en revue l’aide de l’AFD envers Maurice dans différents secteurs aussi bien publics que privés. L’AFD a soutenu Maurice dans divers secteurs, dont l’économie énergétique, le secteur portuaire et l’agriculture.

Alors que l’aide internationale à l’Afrique a reculé en 2016, celle de la France a bondi de 25% à 4 milliards d’euros. Cette progression s’inscrit dans une hausse générale de l’aide française aux pays en développement et à l’Outre-Mer qui a atteint l’an dernier 9,4 milliards d’euros (+13%), conformément aux vœux de l’ex-président français François Hollande qui avait fixé pour objectif à l’AFD d’atteindre 13 milliards d’euros d’engagements annuels en 2020.

L’AFD procède actuellement à l’élargissement de son champ d’interventions thématiques. Elle finançait jusque-là en priorité les transports, l’eau et l’assainissement, les énergies propres, le secteur privé et l’agriculture. Selon son directeur général, Rémi Rioux, l’agence épaulera de plus en plus la gouvernance, les industries culturelles, l’enseignement supérieur, l’innovation et le numérique.