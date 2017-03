Suite aux allégations faites par le ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur, à l’encontre de son prédécesseur et de son ancien conseiller, Akilesh Deerpalsing, Roshi Bhadain a apporté des éclaircissements ce matin à la presse. Il a qualifié le ministre de « menteur » avant de demander si « un ministre peut octroyer un permis », tel qu’insinué dans l’affaire Alvaro Sobrinho, le cofondateur du Planet Earth Institute. Le leader du Reform Party a par ailleurs soutenu que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, « est au courant des démêlés de Sesungkur avec la FSC et de son affaire » en Cour, ajoutant : « Malgré tout, il l’a nommé ministre des Services financiers. » Autre révélation faite par l’ex-ministre de la Bonne gouvernance : Sudhir Sesungkur ferait l’objet d’un autre cas de détournement de fonds d’un montant de Rs 8 M alors qu’il était chez Alliance Associates.

Roshi Bhadain a commencé par qualifier les propos du ministre de la Bonne gouvernance « d’allégations gratuites et diffamatoires ». Il a rappelé que, dans l’affaire des biscuits, impliquant la fille de la Speaker : « Le ministre a déclaré qu'il n’y a pas lieu de polémiquer et de salir le nom d’une personne. Que Sheila Hanoomanjee est aussi une Mauricienne avec ses droits. Il avance que “nous ne parlons pas d’un contrat dépassant les Rs 100 000”. Il veut dire que les procédures ne sont pas applicables concernant la loi du “procurement” quand il s’agit d’une somme de moins de Rs 100 000. » Or, le leader du Reform Party devait montrer une facture de Rum & Sugar Ltd faisant état d’une livraison de 525 biscuits à la vanille et 475 biscuits saveur coco dont la somme totale s’élève à 7 700 euros, soit Rs 300 000. « Il s’agit là d’une seule facture de Rum & Sugar Ltd à la MFDP », souligne Roshi Bhadain pour contester les dires du ministre Sesungkur, qui parle d’un montant ne dépassant pas Rs 100 000. « Le ministre va même ajouter que certains produits sont plus chers que d’autres en raison de leur marque. Quelle marque ? Esko ! »

Une autre déclaration du ministre à la radio dans l’affaire Alvaro Sobrinho a suscité la réaction de Roshi Bhadain, qui estime que le premier a tenu des « propos diffamatoires » à son encontre en insinuant qu’il y serait pour quelque chose dans l’octroi du permis à l’ex-banquier Sobrinho. « Est-ce qu’un ministre a le droit d’octroyer un permis ? Qu’ai-je à faire avec des permis qui doivent être délivrés ? Est-ce que cela un rapport avec les fonctions que j’avais en tant que ministre ? La FSC, en tant que régulateur, ne peut accepter d’instruction du ministre. » Pour Roshi Bhadain, « c’est un ministre du secteur financier qui détruit la FSC, le secteur financier et tout le travail que nous avons réalisé pendant deux ans ». Et d’ajouter : « La FSC tombe sous son portefeuille. C’est ce qui apporte de la crédibilité. Aucune compagnie internationale ne voudra investir dans un pays où son instance régulatrice n’est pas robuste. La FSC est venue démontrer à quel point un ministre qui s’occupe de la FSC dénigre cette même instance. Le ministre dit que la FSC a fait son travail avec légèreté. Il dit que les critères d’éligibilité n’y étaient pas pour que la FSC octroie le permis à Sobrinho. Mais comment sait-il si un demandeur est éligible ou pas ? La FSC lui a infligé une gifle magistrale. »

En tant qu’avocat, Roshi Bhadain estime que la FSC a « fait son travail comme il le faut ». Il cite un extrait du communiqué de l’instance : « (…) all the applications were supported by all the necessary documents (…) ». Il poursuit : « La FSC indique qu’il y avait une “issue” qu’elle voulait éclaircir. Elle a ainsi envoyé une demande à la compagnie locale pour une “enhanced due diligence” de nouvelles vérifications en profondeur du demandeur. Ensuite, basé sur ce que le demandeur a soumis, la commission a accédé à la demande. Par la suite, la FSC devait apprendre que le demandeur fait l’objet d’une enquête. Elle est revenue vers la compagnie locale. Et en février 2017, elle apprend que l’enquête en cours a “reportedly uncovered a pattern of unsecured loan”, et que, donc, le demandeur était accusé de corruption. Elle demande aux “licensees” de ne pas aller de l’avant avec l’opération de la compagnie. Mais en février 2017, qui est le ministre de la Bonne gouvernance ? ».

Répondant aux interrogations du ministre à savoir si Akilesh Deerpalsing et Roshi Bhadain n’ont pas octroyé le permis dans l’affaire Alvaro, ce dernier indique : « Akilesh Derpalsing était mon conseiller pour développer le secteur financier. Le board de la FSC l’a pris comme consultant et en même temps il était au sein du ministère pour identifier un nouveau secteur de développement. » Comme des épisodes entremêlés, Roshi Bhadain devait dévoiler un autre événement. « La FSC, en avril 2014, a suspendu le permis de la compagnie Apostle International Management Services. A qui appartient-elle ? Vous verrez un certain Gopee. Mais ce n’est qu’un prête-nom. Il ne s’agit de nul autre que de Sudhir Sesungkur. Allez comprendre maintenant pourquoi le ministre est contre la FSC. Celle-ci avait vu qu’elle n’opérait pas dans la légalité. Elle lui a donné un délai pour prendre des mesures correctives. En décembre 2014, rien n’a été pris comme mesure corrective par la compagnie. Et c’est aussi les élections. Sesungkur devient député du MSM. En 2015, la FSC appelle M. Gopee pour lui dire que rien n’a été entrepris et qu’elle lui donne un délai jusqu’à fin janvier. M. Gopee dit que, dorénavant, Sesungkur représentera Apostle. La FSC refuse. Juillet 2015 : Sesungkur dit que Gopee transfère ses actions à Mme Darmila Sesungkur. La FSC refuse catégoriquement. Le PM est au courant de tout cela mais, malgré tout cela, il l’a nommé ministre de la Bonne gouvernance. Sesungkur est venu à mon bureau, sans rendez-vous, pour dire à ma secrétaire de me dire que le leader m’avait dit de le recevoir. J’ai dit que je ne pouvais le recevoir. Mais il s’est assis pendant une heure et demie et a dit qu’il allait dire au leader qu’on ne l’a pas reçu. J’ai alors demandé à Akilesh d’aller le voir. Akilesh lui a montré que la loi empêche d’opérer une “management company” et d'être auditeur en même temps. Furieux, il est parti. Et quand il devient ministre, le 25 janvier, il dit à la radio que je suis arrogant. »

Selon Roshi Bhadain, « si j’étais un ministre qui s’ingérait dans la FSC, étant un ministre MSM, j’aurais dû le recevoir ». Il ajoute : « Si tout cela n’est pas suffisant pour enlever Sesungkur comme ministre… Et un ministre de la Bonne gouvernance. What a joke ! Il va détruire notre secteur financier. SAJ l’aurait mis à la porte car il aime les personnes propres. J’ai un grand respect pour lui. Si un PM veut vraiment faire bouger le pays… nous verrons quelle détermination a Pravind Jugnauth. »

Roshi Bhadain a d’autre part levé le voile sur une période de la carrière de Sudhir Sesungkur après qu’il ait quitté PWC pour aller à Alliance Associates. « Lors des “final billings”, il changeait le numéro de compte bancaire où devaient aller les factures des clients pour mettre son numéro de compte. Quand le partenaire a découvert qu’entre 2004 et 2007 il a détourné Rs 8 M, on l’a mis à la porte. Il a à son tour été en cour pour demander une injonction. Et en 2016, il décide de rembourser Rs 6 M. Aller enquêter pourquoi et à qui il a remboursé ! »

Roshi Bhadain a lancé un appel au Premier ministre « à prendre ses responsabilités en tant que tel » et à « montrer à la population qu’il a à cœur le pays ». Il a aussi annoncé que, dans le cadre de ces insinuations, Akilesh Deerpalsing déposera une « plaint with summons ». Quant à lui, il a annoncé qu’il reprend son travail comme avocat.