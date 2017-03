AFFAIRE ALVARO SOBRINHO—RAMGOOLAM: « Je demande une commission d'enquête “full-fledged”»

Le leader du Ptr a demandé une commission d'enquête « full-fledged » avec un « sitting judge » de la Cour suprême concernant l'affaire Alvaro. C'était hier lors d'une conférence de presse à Port-Louis. Il a dans la même foulée demandé que la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, qui se trouve mêlée à cette affaire, « step down » de son poste pendant ce temps. Navin Ramgoolam s'est aussi longuement appesanti sur le scandale Rum and Sugar au centre duquel se trouve la fille de la Speaker, Maya Hanoomanjee, de même que l'affaire Bissoon Mungroo, avec l'acquisition de 43 véhicules de l'ex-BAI pour un coût total de Rs 6,5 millions, et le cas de Geeanchand Deewdanee dans le cadre de la saisie de Rs 2 milliards d'héroïne.

Le leader des rouges a observé que le « gouvernement Jugnauth » est devenu « une vraie machine à scandales ». Concernant l'affaire Sobrinho, il s'agit, selon lui, du « plus gros scandale » qui a ébranlé le pays. En juin 2014, Alvaro Sobrinho a fait une demande au BOI pour opérer à Maurice, dit-il, et « le BoI a rejeté sa demande », précisant « ne pas avoir interféré » dans cette affaire. Selon lui, l'intéressé est « revenu à la charge lorsque la famille Jugnauth est arrivée au pouvoir » afin d'avoir une “Banking licence”. Tout en s'appesantissant sur l'affaire, il expliquera que « Pravind Jugnauth est venu plus tard avec une loi concernant l'Investment Banking », estimant que Alvaro Sobrinho aura été « le premier à en bénéficier ». Navin Ramgoolam s'en est aussi pris à la FSC, « qui aurait dû être au courant que le BOI a rejeté la demande de M. Sobrinho », ainsi qu'à Ivan Collendavelloo, « qui est allé accueillir » Alvaro Sobrinho à son arrivée à Maurice. Et de se demander pourquoi le gouvernement n'a pas demandé une enquête préalable sur les activités de ce dernier.

Le leader des rouges dénonce également l'attitude de la présidente de la République, qui a demandé, dit-il, l'ouverture d'une enquête alors qu'elle « n'a aucun pouvoir exécutif », ajoutant : « Li bizin konn so limit ! » Commentant le Planet Earth Institute, il estime que la présidente de la République jouit de l'impunité alors que, dit-il, il y a conflit d'intérêts. Aussi le leader rouge réclame une commission d'enquête « full-fledged » avec un « sitting judge » de la Cour suprême, tout en demandant à la présidente de « step down ». De même qu'il estime que Dev Manraj « ne peut plus continuer à présider la FSC et à assumer le poste de Financial Secretary ».

Revenant sur l'affaire des Rs 2 milliards d'héroïne, Navin Ramgoolam estime que la connexion entre le Premier ministre et le présumé trafiquant de drogue, Geeanchand Deewdanee, « n’est plus à être établie », ce dernier étant « présent dans toutes les activités du MSM, y compris à l’anniversaire de sir Anerood Jugnauth » et qu’il a « participé aux voyages du Premier ministre ». Le leader du Ptr s'est aussi demandé d'où provient l'argent ayant servi à l'achat d'une telle quantité de drogue, soit, selon lui, « entre Rs 600 et Rs 700 millions en devises étrangères ». Navin Ramgoolam reprend : « Kot kas la sorti ? ( ...) Mo demand komisyon ladrog involve ladan. » Selon lui, « pena enn kwin kot ladrog pa pe fer ravaz et sa bann dimoun pe toler tou sa », avant d'affirmer que « quand il y a une mafia, il y a toujours un parrain derrière ».

Invité à commenter le projet de métro express, Navin Ramgoolam estime que « c'est une catastrophe ». Selon lui, le gouvernement « a changé tout le projet de l'ancien métro (...) en proposant un tramway », précisant que « même si l'Inde finance en grande partie » le projet, « Morisien pou bizin peye ». Concernant l'affaire « Rum and Sugar », il s'est demandé comment le contrat avec la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP) avait pu être octroyé. Evoquant une récente enquête parue dans la presse, il rappelle que « personne n'a pu donner d'explications, à commencer par le Chief Executive de la MDFP ». Navin Ramgoolam affirme que, selon la Food Act, qui est entrée en vigueur sous son primeministership, en 1998, « il y a des règlements stricts à respecter avant de fabriquer n'importe quoi », ajoutant que les biscuits « ne sont plus commercialisés à la MDFP depuis que le scandale a éclaté » mais qu'ils restent disponibles « à un prix quatre fois moindre à l'aéroport de Heathrow ». Pour lui, « dans une démocratie qui se respecte, la Speaker aurait démissionné tout de suite avec l'éclatement de ce scandale ». Il poursuit : « Ena enn mosyon de blam kont Speaker kinn depoze par le chef de file du Ptr au Parlement, Shakeel Mohamed. Cette motion doit être débattue dans les plus brefs délais, dès la rentrée parlementaire, mardi. On espère qu'elle ne va pas “misplay” les orateurs pendant les débats et les empêcher de parler. »

Evoquant l'affaire Bissoon Mungroo, Navin Ramgoolam demande « comment il se fait qu'il ait été le seul à être au courant de la mise en vente des véhicules de l'ex-BAI et comment il a pu faire l'acquisition de 43 véhicules au coût de Rs 6,5 millions seulement ? » Le plus grave selon lui, « c'est que des gens qui avaient investi leur argent dans l'ex-BAI n'ont pas encore recouvré leur argent et attendent encore ». Si « Bissoon Mungroo gagn 43 veikil pou dipin diber », cet argent, dit-il, « aurait pu être utilisé pour payer les anciens clients de l'ex-BAI » car « ce sont eux qui sont devenus les victimes ». Le leader du Ptr en a profité pour annoncer une série de congrès pour « dénoncer les différents scandales qui ravagent le pays ». Il sera ainsi le 12 avril dans la circonscription No 11, le 21 avril au No 2, le 28 avril au No 15 et le 29 avril à Flacq.