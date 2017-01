AFFAIRE ARVIND HURREECHURN : L’homme d’affaires Kamlesh Radha interrogé hier

L’interrogatoire de Kamlesh Radha, l'homme d’affaires de 27 ans, qui a avoué son implication dans un réseau de trafic de drogue, s'est déroulé hier en présence de son homme de loi, Me Chetanand Baboolall. Arrêté mercredi dernier par la brigade antidrogue, il a raconté aux enquêteurs de l’ADSU qu’il avait pris connaissance de l’existence du policier Arvind Hurreechurn lorsque Ashish Dayal était venu le voir pour lui demander de l’argent en vue de le remettre au policier. Ashish Dayal lui aurait fait comprendre que Arvind Hurreechurn se trouvait à Madagascar et s’était fait dépouiller, après une sortie, de la somme qui était en sa possession pour acheter de la drogue. Il fallait « absolument lui envoyer de l’argent pour que le commerce de la drogue rapporte de l’argent une fois que la cargaison rentre à Maurice, et c’est comme ça que j’ai appris l’existence du policier Hurreechurn », a insisté Kamlesh Radha dès le début de son interrogatoire. Il avait alors effectué un virement bancaire sur les ordres de Ashish Dayal.

Selon nos informations, les enquêteurs pourraient interroger Kamlesh Radha sur la saisie de Rs 35 millions d’héroïne survenue en octobre. Questionnée ce matin, une source au quartier général de l’ADSU s’est dite confiante que les révélations de l’homme d’affaires, qui opère dans le domaine du transport, pourraient « faire avancer l’enquête à grand pas ».

Pour rappel, les deux premiers noms cités par Kamlesh Radha sont ceux de Ashish Dayal et du policier Edgar Henry Joly. Ce dernier, selon nos recoupements, était considéré comme un « policier qui connaissait bien le travail de terrain et en qui de hauts gradés avaient entièrement confiance ».