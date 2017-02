AFFAIRE BAI : Le dossier transmis au bureau du DPP la veille de la comparution de Brian Burns

Brian Burns, l’ancien Chief Executive Officer (CEO) d'Iframac Ltd et gendre de Dawood Rawat, patron de l'ex-BAI, a comparu ce matin devant la magistrate Sophie Chui au tribunal de Rose-Hill dans le cadre des accusations provisoires retenues contre lui après le démantèlement de l’empire BAI. Selon l'inspecteur Marianne, du CCID, le dossier a été transmis hier au bureau du Directeur des poursuites publiques. Me Gavin Glover, avocat de Brian Burns, a demandé que le parquet vienne communiquer sa position. L'affaire sera appelée le 9 mars.

Brian Burns fait l’objet de quatre charges provisoires au tribunal de Rose-Hill, soit d'entente délictueuse, de blanchiment d’argent, de “fraudulent use of company property” et de “false statement”. Sous une des charges, l’époux de Laina Rawat est accusé d’avoir commis une fraude de Rs 1 milliard au sein d’Iframac entre mai 2010 et avril 2015 au préjudice des “policy holders” de la BAI Co (Mtius) Ltd. Dans un autre cas, Brian Burns est soupçonné d’avoir fait partie d’un complot pour le transfert frauduleux de plusieurs milliards de roupies sur le compte de Dawood Rawat. Il y a aussi le cas de blanchiment d’argent portant sur un montant de Rs 355 millions au cours de la même période.

Lors de la séance du 19 janvier 2017, l'inspecteur Marianne avait déclaré que l'enquête était bouclée et que le dossier serait transmis au bureau du DPP. Ce matin, elle a expliqué que le dossier a été transmis mercredi. Me Glover devait alors demander, à la suite de cette déclaration, que le DPP vienne communiquer sa position lors de la prochaine séance. La magistrate Sophie Chui a ajourné l'affaire au 9 mars pour qu'un représentant du DPP soit présent afin de communiquer sa position.