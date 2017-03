AFFAIRE BAI : Le DPP obtient un ultime renvoi

Laïna et Adeela Rawat ainsi que Claudio Feistritzer ont comparu en cour ce matin dans le cadre des charges provisoires retenues contre eux suite au démantèlement de l’empire BAI. Un ultime renvoi a été accordé à la poursuite. L’affaire sera de nouveau appelée le 2 mai.

Les deux filles du patron de l’ex-BAI, Dawood Rawat, à savoir Laïna et Adeela Rawat, ainsi que l’époux de cette dernière, Claudio Feistritzer, ont comparu ce matin en cour de Curepipe, dans le cadre des charges provisoires retenues contre eux après le démantèlement de l’empire BAI. Me Denis Mootoo, le représentant du DPP, a réclamé du temps additionnel pour se pencher sur leur demande de radiation des charges. Me Gavin Glover, SC, l’avocat de la famille Rawat, n’a pas objecté à cette requête, demandant toutefois : « undertaking that should the prosecution not be ready the next time, the matter be struck out».

Un ultime renvoi a donc été accordé par la cour. La magistrate Meenakshi Bhogun a toutefois informé la poursuite que si lors de la prochaine audience une décision n’a pas été prise, la cour n’aura d’autre choix que de rayer les charges provisoires. Ainsi, les membres de la famille Rawat seront définitivement fixés sur leur demande le 2 mai. À sa sortie du tribunal, Me Gavin Glover a déclaré que « c’est un développement » dans cette affaire. « Nous avons désormais une date définitive. Nous allons laisser le DPP prendre sa décision en toute sérénité», a-t-il déclaré.

Pour rappel, Laïna Rawat fait l’objet de trois accusations provisoires en cour de Curepipe, soit de « fraudulent use of company property », blanchiment d’argent pour le transfert à l’étranger d’un montant de plus de Rs 6 milliards et complot, pour avoir maquillé les comptes des compagnies du groupe BAI en vue de « mislead investors and avoid massive impairment of the investment held by BAI Co Ltd ». Claudio Alejandro Feistritzer, l’époux d’Adeela Rawat, répond quant à lui de trois accusations provisoires, soit de « fraudulent use of company property », « conspiracy » et « false statement ». Adeela Rawat, elle, répond à des accusations provisoires de « conspiracy », « money laundering » et « fraudulent use of company ».