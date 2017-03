AFFAIRE BAI : La cour pose un ultimatum au DPP

La magistrate Sophie Chui Yew Cheong a donné cinq semaines au Directeur des poursuites publiques (DPP) pour loger des accusations formelles contre Brian Burns, le gendre de Dawood Rawat, Chairman Emeritus de l'ex-BAI, sinon « la cour abandonnera les charges provisoires portées contre lui » dans l'affaire BAI. La magistrate a fait cette déclaration lors de l'appel de l'affaire en cour de Rose-Hill hier après-midi, après que Me Gavin Glover a objecté à la requête du DPP pour que deux mois lui soient accordés pour donner son avis.

Lors de la comparution hier, en cour de Rose-Hill, de l’ancien CEO d'Iframac Ltd, Brian Burns, Me Mohana Naidoo, du State Law Office, devait indiquer à la cour que le DPP requiert deux mois pour pouvoir se décider sur le cas de Brian Burns, arguant que c'est un dossier « complexe ». Me Gavin Glover, l'avocat de Brian Burns, a objecté à cette requête, rappelant que les accusations provisoires logées contre son client datent de mai 2015 et que la police avait transmis le dossier au bureau du DPP près de deux ans plus tard, soit le 15 février dernier. Me Glover a soutenu qu'un délai de deux mois serait abusif et que la cour devrait « leur en accorder moins » pour décider de la marche à suivre; sinon la cour « n'aurait d'autre choix que de rayer les charges provisoires ». Après avoir entendu les différentes parties, la magistrate Sophie Chui Yew Cheong a ordonné que le DPP se décide à loger des accusations formelles au plus tard le 27 avril, au cas contraire, elle accordera un non-lieu à Brian Burns. Celui-ci fait l’objet de quatre charges provisoires au tribunal de Rose-Hill, à savoir entente délictueuse, blanchiment d’argent, “fraudulent use of company property” et “false statement”. Sous une des charges, l’époux de Laina Rawat est accusé d’avoir commis une fraude de Rs 1 milliard au sein d’Iframac entre mai 2010 et avril 2015 au préjudice des “policy holders” de BAI Co (Mtius) Ltd. Dans un autre cas, Brian Burns est soupçonné d’avoir fait partie d’un complot pour le transfert de plusieurs milliards de roupies sur le compte de Dawood Ajum Rawat. Il y a également le cas de blanchiment d’argent portant sur un montant de Rs 355 millions au cours de la même période.