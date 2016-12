AFFAIRE BAI : La police objecte à la demande de voyager des sœurs Rawat

Adeelah et Laina Rawat, les filles du Chairman Emeritus de la BAI, Dawood Rawat, ont comparu en Cour de Curepipe ce matin dans le cadre d’une demande de variation de l’ordre d’interdiction de voyager qui pèse sur elles afin de pouvoir se rendre en Europe. Les deux sœurs ont toutefois subi un revers en cour, la police ayant objecté à leur demande, soutenant notamment qu’elles risquent de fuir la justice. Elles comparaîtront à nouveau en cour le 25 janvier dans le cadre de la motion d’abandon des accusations provisoires retenues contre elles.

Lors de la précédente comparution des membres de la famille Rawat en Cour de Curepipe, Me Gavin Glover, leur avocat, avait logé une demande pour que l’ordre d’interdiction de voyager pesant sur eux soit levé temporairement afin qu’ils puissent voyager pour des raisons personnelles. Laina et Adeela Rawat voulaient se rendre en France alors que Claudio Fiestritzer devait aller en Autriche, son pays natal. Toutefois, lors de l’appel de l’affaire ce matin, la police a objecté à leur demande. La police a avancé comme raison le risque de fuir la justice, d’interférer avec les témoins potentiels et a également souligné la gravité des accusations portées contre les sœurs, bien qu’elles soient encore provisoires. La police devait indiquer à la cour que le Directeur des poursuites publiques avait donné son avis que des débats sur cette objection soient entendus le 25 janvier.

Toutefois, Me Sailesh Seebaruth, qui représentait les membres de la famille Rawat lors de cette audience, a fait part du fait qu’il ne comptait pas aller de l’avant avec cette demande d’autorisation de voyager. La demande de variation de l’ordre d’interdiction de voyager a ainsi été rejetée. La cour devait rappeler aux trois suspects qu’ils auront à venir en cour le 2 janvier et qu’éventuellement, si leur demande d’abandon des charges est agréée, plus aucun ordre d’interdiction de voyager ne pèsera sur eux.

« C’est de la persécution. On a dit qu’on allait voyager seuls sans enfants et sans maris », se sont exclamées les sœurs Rawat à la sortie de la cour, ne comprenant pas les motifs d’objection. « De quels témoins parlent-ils ? » se demandent-elles, tout en ajoutant que d’autres suspects dans des cas aussi médiatisés « ont pu voyager, mais pas nous ».

Pour rappel, Laina Rawat fait l’objet de trois accusations provisoires en cour de Curepipe, soit « fraudulent use of company property », blanchiment d’argent pour le transfert à l’étranger d’un montant de plus de Rs 6 milliards et complot pour avoir maquillé les comptes des compagnies du groupe BAI en vue de « mislead investors and avoid massive impairment of the Investment held by BAI Co Ltd ».

Claudio Alejandro Fiestritzer, l’époux d’Adeela Rawat, répond quant à lui à trois accusations provisoires, « fraudulent use of company property », « conspiracy » et « false statement ». Adeela Rawat répond quant à elle d’accusations provisoires de « conspiracy », « money laundering » et « fraudulent use of company ».