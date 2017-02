AFFAIRE BAI—LITIGE AVEC LA FIU: La requête de Laina Rawat retardée à cause d'une facture d'électricité

Le litige qui oppose Laina Rawat, la fille du Chairman Emeritus de la BAI, Dawood Rawat, à la Financial Intelligence Unit (FIU) a été appelé en chambre commerciale de la Cour suprême mardi alors que la FIU a décidé d'augmenter le montant du retrait mensuel auquel à droit Laina Rawat à Rs 155 800. Mais les démarches n'ont pu être finalisées en raison d'une facture d'électricité faisant partie des documents soumis en cour, qui a attiré l'attention de la FIU, un autre nom que celui de Laina Rawat y figurant.

Dans ses actions logées en cour, Laina Rawat avait notamment demandé à obtenir l'autorisation de la cour pour effectuer deux retraits, soit de Rs 117 603 et Rs 262 237, afin de payer les frais d'un appel logé contre la Mauritius Revenue Authority (MRA). Lors de la séance du 16 décembre en Cour commerciale, un accord a été trouvé pour qu'elle puisse effectuer ces deux retraits pour régler son litige. La FIU devait aussi signifier son intention de revoir à la hausse le montant de son retrait mensuel, arrivant désormais à hauteur de Rs 155 800, après lui avoir demandé de fournir des documents pour justifier ses dépenses.

Laina Rawat avait été autorisée jusqu'à l'heure a effectuer un retrait mensuel de Rs 100 000, somme qu'elle jugeait « insuffisante » pour subvenir aux besoins de sa famille et payer ses conseillers légaux. La FIU a ainsi fait part de cet accord et a demandé un renvoi pour pouvoir le finaliser. Toutefois, lors de l'appel de l'affaire hier, la FIU a pris connaissance d'une facture d'électricité au nom d'une personne autre que Laina Rawat et a soutenu que des vérifications s'imposaient. L'affaire a été ajournée au 10 mars.

Ces demandes logées par Laina Rawat auprès de la Cour suprême font suite à l'ordre émis par la juge Gaytree Jugessur-Manna le 18 avril 2015 pour le gel de ses avoirs, dont les Rs 13 M qui ont été transférées de la MauBank à la State Bank of Mauritius (SBM) sur ordre de la cour. Les avoirs gelés de Laina Rawat et de sa famille se trouvent sous le contrôle de Yacoob Ramtoola en tant que Special Administrator de la BAI Co (Mauritius) Ltd and related entities. Le gel de leurs avoirs avait été préconisé suite à la chute de la BAI. Dans cette affaire, Laina Rawat a retenu les services de Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, Me Shakeel Mohamed et l’avoué Ayesha Jeewa.