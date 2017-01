AFFAIRE BAI—RÉCLAMATIONS DE RS 15 M: La défense de Bonieux et Osman attendue

L’affaire qui oppose Laina Rawat, la fille de Dawood Rawat, patron de la défunte BAI, aux deux ex-administrateurs de l’ex-Bramer Banking Corporation Ltd (BBCL), à savoir André Bonieux et Mushtaq Osman, dans laquelle elle leur réclame Rs 15 M de dommages pour lui avoir interdit d’accéder à son compte bancaire, a été appelée hier devant la Master and Registrar de la Cour suprême. Lors de la dernière audience, Laina Rawat avait été appelée à fournir des preuves de son compte bancaire et une copie de son bilan avant la révocation de la licence de l’ex-BBCL. Cette demande avait été faite par les deux ex-administrateurs. L’avouée de la fille de Dawood Rawat, Me Ayesha Jeewa, a déjà fourni ces détails et les deux ex-administrateurs devront à leur tour soumettre leur plea.

Depuis le 18 avril 2015, sur ordre de la juge en référé Gaytree Jugessur-Manna, tous les comptes de Laina Rawat avaient été gelés après les conséquences de la chute de l’empire BAI. Toutefois, dans un ordre émis en septembre 2015, la cour l’avait autorisée à faire des retraits de Rs 100 000 mensuellement pour qu’elle subvienne aux besoins de sa famille et pour payer les honoraires de ses conseils légaux. Toutefois, elle soutient que les deux ex-administrateurs lui refusent l’accès à son compte bancaire à l’ex-BBCL en liquidation et qu’en même temps il lui est ordonné de payer des dettes d’une valeur de Rs 53 653 266. La fille de Dawood Rawat a riposté, réclamant des dommages de Rs 15 M aux ex-administrateurs pour lui avoir refusé l’accès à son compte, abondant dans un affidavit n’avoir jamais contracté d’emprunt auprès de cette banque. Elle devra ainsi fournir des preuves de son compte dans cette institution bancaire, où elle soutient aussi avoir fait un dépôt de Rs 13 M mais qu’elle « ne sait pas où se trouve cet argent actuellement ».