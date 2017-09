AFFAIRE BAL KOULER - ABUSE OF PROCESS : La motion de Raj Dayal débattue

L’ancien ministre de l’Environnement et député de la circonscription No 9 (Flacq/Bon-Accueil), Raj Dayal, sera de retour en Cour intermédiaire le 5 septembre dans le cadre du procès qui lui est intenté pour “bribery by public official” sous l’article 4 (1) (a) (2) de la Prevention of Corruption Act (POCA). Me Gavin Glover, SC, son homme de loi, évoque un “trial by the press” et le fait que son client ne pourra bénéficier d'un procès équitable. Par ailleurs, l'autre aspect qui fera l'objet de débats est la déposition de Raj Dayal au CCID consignée le 26 mars dernier sur le fait qu'il ait été victime d'un complot. La défense reproche à l'ICAC de n'avoir pas communiqué ce document au bureau du DPP.

Rappelons qu'il est reproché à Raj Dayal d’avoir sollicité un pot-de-vin de Rs 1 million de l’homme d’affaires Patrick Soobhany le 26 mars à son bureau, à Port-Louis, pour l’achat de 50 “bal kouler” pour les célébrations de la fête Holi, en échange d’un permis EIA pour un projet de morcellement à Gros-Cailloux. Une bande sonore faisant état de cet « arrangement » entre l’homme d’affaires et Raj Dayal à son bureau avait été remise à l’ICAC. Raj Dayal a plaidé non-coupable.

AFFAIRE MCB/ICAC

Le jugement connu mercredi

Les magistrats Vijay Appadoo et Renuka Dabee feront connaître leur jugement le 6 septembre dans le cadre du procès intenté à la MCB dans l'affaire de détournement de Rs 881,6 millions aux dépens du National Pensions Fund (NPF) en Cour intermédiaire. Après plusieurs jours, les plaidoiries ont pris fin en juin. La poursuite estime que la MCB n'a pas pris les mesures adéquates pour éviter des fraudes au sein de l'institution alors que la défense soutient pour sa part que la loi ne définit pas clairement quelles sont les mesures que les institutions bancaires sont appelées à prendre. La MCB, pour sa part, avait émis des manuels pour son système de contrôle interne.

Plus d'une quinzaine de témoins avaient été appelés lors du procès, qui a duré plus d'un an. Le procès a aussi été marqué par plusieurs objections formelles pour la production de certains documents, dont l'Internal Audit Manual de la banque, sur lequel la défense s'appuie pour soutenir ses arguments. Le procès est présidé par les magistrats Renuka Dabee et Vijay Appadoo.

La MCB, pour rappel, est poursuivie sous les articles 3 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, couplés à l’article 44 (2) de l'Interpretation and General Clauses Act. Me Maxime Sauzier et Éric Ribot défendent les intérêts de la MCB alors que la Poursuite est représentée par Me Rashid Ahmine, assisté de Mes Prashant Bissoon et Yogesh Bookhun.

AGRESSION | Pablo Escobar refuse de témoigner

Colosso suspendu à la décision du DPP

Le procès intenté à Jimmy Marthe, alias Colosso, pour l'agression d'un certain Edouard Franco, qui avait, dans le cadre du reportage Enquête Exclusive de la chaîne française M6, fait des révélations sur un réseau de drogue opérant à Maurice, sera appelé jeudi en Cour intermédiaire. Peu après la diffusion de l’émission, Edouard Franco, aussi connu sous le nom de Pablo Escobar, avait été retrouvé mort. Jimmy Marthe a plaidé non-coupable. Le 6 juin 2017, à l’appel du procès, Franco Jonathan Édouard, aussi connu sous le nom de Pablo Escobar, qui avait porté plainte le 31 janvier 2012 au poste de police de Baie-du-Tombeau, s'est rétracté. En cour, il avait signifié son intention de ne plus aller de l'avant avec ce procès, indiquant être « en bons termes » avec l'accusé. Le police prosecutor, l’inspecteur Parmanen Deenanath, avait demandé un renvoi afin de contacter le bureau du DPP pour avis. La décision du DPP est toujours attendue.