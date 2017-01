AFFAIRE « BAL KOULER » - CHARGE PROVISOIRE CONTRE RAJ DAYAL : Les positions de l’ICAC et du DPP attendues ce mardi

Arrêté le 6 avril 2016 suite à des allégations de pots-de-vin pour l’achat de « 50 bal kouler » en échange d’un permis EIA pour un projet de morcellement à Gros-Cailloux, l’ancien ministre de l’Environment, Raj Dayal, fait depuis l’objet d’une accusation provisoire de “bribery by public official” sous la Prevention of Corruption Act (PoCA). Lors de la dernière séance, les représentants de la commission anti-corruption et du bureau du Directeur des poursuites publiques avaient demandé un délai d’environ six mois pour une enquête plus approfondie, mais ils n’avaient pu expliquer les raisons d’un tel laps de temps. Ils devront faire part de leurs positions ce 10 janvier.

L’ancien ministre de l’Environnement et député de la circonscription No 9 (Flacq/Bon-Accueil), Raj Dayal, fait face à une accusation de “bribery by public official” sous la PoCA. Il avait été arrêté après avoir été interrogé « under warning » à l’ICAC suite à une déposition de l’homme d’affaires Patrick Soobhany. Ce dernier avance que Raj Dayal lui a sollicité un pot-de-vin de 50 « bal kouler » pour les célébrations de la fête Holi. En échange, avait soutenu Patrick Soobhany, Raj Dayal aurait dû lui offrir une EIA licence pour un projet de morcellement de 294 lotissements sur une superficie de 35 arpents, à Gros-Cailloux. Une bande sonore avait même été remise à l’ICAC, sur laquelle on entendrait une conversation entre l’homme d’affaires et Raj Dayal à son bureau, survenue le 22 mars 2016.

Après son arrestation, Raj Dayal avait été traduit en cour de Port-Louis, où il avait bénéficié de la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 15 000 et après avoir signé une reconnaissance de dettes de Rs 300 000. Lors de cette audience, son fils, Me Avineshwar Dayal, qui fait partie du panel d’avocats le représentant, avait logé une motion réclamant la radiation de la charge provisoire contre Raj Dayal pour abus de procédures. Me Avineshwar Dayal avait soutenu que l’accusation « is prejudicial to accused in breach of section 10 of the Constitution », ajoutant qu’il n’y avait « no reasonable suspicion » et que les allégations étaient « vexatious and frivolous, which does not warrant any charge ». La défense avait aussi soutenu que la bande sonore que Patrick Soobhany aurait enregistrée n’était « pas recevable », car elle avait été faite sans le consentement et la connaissance de l’ex-ministre, jugeant de fait l’enregistrement illégal.

Toutefois, dans un “ruling” rendu le 27 avril dernier par la magistrate Adila Hamuth au tribunal de Port-Louis, la demande de radiation de l’accusation provisoire avait été rejetée, statuant que l’ICAC s’était basée sur des « reasonable suspicions » avant d’arrêter l’ancien ministre. « Neither is the arrest of the applicant unlawful nor is the lodging of the provisional charge against the applicant an abuse of the process of the court », avait fait comprendre la magistrate Adila Hamuth lors de la lecture de son “ruling”.

À l’appel de l’affaire, le 7 septembre, séance lors de laquelle le DPP devait dire où en est l’affaire, l’ICAC et le DPP ont demandé un délai d’environ six mois pour une enquête approfondie, mais n’ont pu éclairer la cour sur les raisons d’un tel laps de temps, évoquant un privilège de confidentialité (“priviledge information”). La défense avait alors soutenu que les agissements de l’ICAC et du DPP n’étaient « pas raisonnables », faisant état d’un abus de procédures de leur part.

L’affaire a ainsi été ajournée pour ce 10 janvier. La magistrate Adila Hamuth a précisé qu’à cette date, le DPP et l’ICAC devront expliquer les raisons d’un tel délai. Ce même jour, le DPP et l’ICAC seront aussi appelés à apporter davantage de précisions sur les développements de l’enquête.