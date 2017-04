AFFAIRE BAL KOULER : Le procès de Raj Dayal pris sur le fond le 22 septembre

L'ex-ministre de l'environnement Raj Dayal a comparu aujourd'hui devant la magistrate Renuka Dabee siégeant en Cour intermédiaire. Il a plaidé non coupable à la charge de « bribery by public official » logée contre lui. Le bureau du DPP, représenté par Me Medhaven Armoogum, a informé la Cour que le dossier a déjà été communiqué à la défense. L'affaire sera appelée de nouveau le 19 mai pour permettre aux deux parties de finaliser la liste des témoins et les détails préliminaires. Le procès sera pris sur le fond le 22 septembre.

Me Rashid Ahmine, Deputy Director of Prosecution, assisté de Mes Medaven Armoogun et Vinod Ramaya, Senior State Counsel, ont été assignés pour ce procès alors que Raj Dayal a, lui, retenu les services de Me Gavin Glover, SC. Lors de la dernière audience le 20 mars, à la suite de la lecture de la charge logée contre lui, Raj Dayal avait plaidé non coupable. Il devra être de retour en Cour le 19 mai avant que son procès ne soit entendu.

Raj Dayal est accusé d'avoir sollicité un pot-de-vin de Rs 1 M de l'homme d'affaires Patrick Soobhany, le 26 mars à son bureau à Port-Louis, pour l'achat de 50 bal kouler, en marge des célébrations de la fête Holi, et ce en échange d'un permis EIA pour un projet de 294 lotissements sur une superficie de 35 arpents à Gros Cailloux. Raj Dayal faisait l'objet d'une accusation provisoire de « bribery by public official » sous la Prevention of Corruption Act. Une bande sonore d'enregistrement des échanges entre l'homme d'affaires et Raj Dayal à son bureau, mardi 22 mars, a été remise à l'ICAC. Les avocats de Raj Dayal jugent que cet enregistrement est irrecevable en cour vu qu'il a été pris sans le consentement et la connaissance de l'ex-ministre.

Le 27 février dernier, le DPP a logé une charge formelle contre Raj Dayal après avoir pris en considération les preuves versées dans le dossier. L'affaire portant le Cause No 200/2017 avait été logée en Cour intermédiaire le même jour.