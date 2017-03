AFFAIRE BAL KOULER : Raj Dayal plaide non coupable

L'ex-ministre de l'Environnement, Raj Dayal, a comparu pour la première fois aujourd'hui devant la magistrate Renuka Dabee, siégeant en Cour intermédiaire. Il a plaidé non coupable aux charges de “bribery by public official” logées contre lui. L’ICAC confie ce dossier au bureau du DPP et c'est Me Rashid Ahmine, Deputy Director of Prosecution, assisté des Mes Medaven Armoogun et Vinod Ramaya, Senior State Counsel, qui a été assigné pour ce procès alors que Raj Dayal, lui, a retenu les services de Me Gavin Glover, SC. L'affaire sera de nouveau appelée le 4 avril.

Un nouveau panel d'avocats, dirigé par Me Gavin Glover, SC, assurera désormais la défense de Raj Dayal alors que le bureau du DPP a, lui, pris en charge le dossier. Me Medaven Armoogum, représentant du DPP, a déclaré en cour ce matin que « the DPP has decided to take over and continue all proceedings in this matter ». La poursuite sera assurée par Me Rashid Ahmine, Deputy Director of Prosecution, assisté de Mes Medaven Armoogun et Vinod Ramaya, Senior State Counsel. Me Gavin Glover a demandé que l'affaire soit renvoyée en attendant de prendre connaissance du “brief” du procès. Me Armoogum a confirmé qu'une requête en ce sens a déjà été envoyée au bureau du DPP et que les documents seront envoyés à la défense d'ici la semaine prochaine. À la suite de la lecture des charges logées contre lui, Raj Dayal devait crier haut et fort, et d'une voix pleine d'assurance : « Not guilty your Honour ! ». Il devra être de retour en cour le 4 avril. Invité par la poursuite, qui ne souhaite pas que cette affaire tarde, à fournir quelques dates au préalable pour l'audience, Me Glover, SC, devait quant à lui répondre : « My answer is a smile. »

Raj Dayal est accusé d'avoir sollicité un pot-de-vin de Rs 1 M de l'homme d'affaires Patrick Soobhany le 26 mars à son bureau à Port-Louis pour l'achat de 50 “bal kouler” pour les célébrations de la fête Holi, et ce en échange d'un permis EIA pour un projet de morcellement de 294 lotissements sur une superficie de 35 arpents à Gros-Cailloux. Raj Dayal faisait l'objet d'une accusation provisoire de “bribery by public official” sous la Prevention of Corruption Act. Une bande sonore des échanges entre l'homme d'affaires et Raj Dayal à son bureau, le mardi 22 mars, a été remise à l'ICAC, enregistrement que les avocats jugent « irrecevable » en cour car fait sans le consentement et la connaissance de l'ex-ministre. Le 27 février dernier, le DPP a logé les charges formelles contre Raj Dayal après avoir pris en considération les preuves versées dans le dossier. L'affaire portant le Cause No 200/2017 avait été logée en Cour intermédiaire le même jour.