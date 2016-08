AFFAIRE BARBIER SELON UN MÉDECIN : Un des plaignants portait des blessures superficielles

Le procès intenté au député Jean-Claude Barbier et à son complice, Selvanaden Mootoosamy, pour l’agression de deux activistes rouges à La Tour-Kœnig le 29 avril 2013, s’est poursuivi hier au tribunal de Port-Louis. C’était au tour du médecin généraliste Aneshwa Beeharry-Panray de témoigner en cour. Cette dernière, qui avait examiné, à l’hôpital Jeetoo, Soorain Draunath Parbotteah, un des plaignants, soutient que « le patient portait des blessures mineures ».

Le député de la circonscription N° 1 et actuellement vice-président du Mouvement patriotique, Jean-Claude Barbier, et Selvanaden Mootoosamy, un activiste du MMM, sont poursuivis devant la Cour intermédiaire sous une charge d’agression. Les deux arrestations faisaient suite à une plainte de deux activistes du PTr, Manu Mangar et Soorain Draunath Parbotteah, pour une agression survenue dans la soirée du 29 avril 2013 à La Tour-Kœnig. Il est reproché au député MMM d’avoir agressé Manu Mangar alors que Selvanaden Mootoosamy, lui, est accusé d’avoir agressé Soorain Draunath Parbotteah.

Le médecin généraliste, le Dr Aneshwa Beeharry-Panray, qui avait examiné Soorain Draunath Parbotteah après la supposée agression, a indiqué que, selon le formulaire 58, « le plaignant portait des blessures mineures » au corps. Selon le médecin, il avait des éraflures à la main droite, le coude droit légèrement enflé et une coupure à la hanche droite.

Contre-interrogé par Me Raj Nukchady, l’avocat de Selvanaden Mootoosamy, le médecin devait affirmer que ces blessures ne semblent pas avoir été causées à l’aide d’un objet métallique, comme l’a soutenu le plaignant. Le médecin a soutenu que si le plaignant avait été agressé avec un objet en métal, ses blessures auraient été plus graves. Le procès a été ajourné au 14 octobre.

Jusqu’à l’heure, les dépositions de Selvanaden Mootoosamy, enregistrées à la CID de Port-Louis, ont été lues en cour. Il devait nier toute agression. Il a soutenu que le jour des faits, il était en voiture avec le député Jean-Claude Barbier quand ils ont surpris deux activistes rouges en train de couvrir les affiches du MMM avec celles du PTr le long de la route Royale, à Cité-Vallijee. Selon ses dires, Jean-Claude Barbier « leur avait demandé de ne pas couvrir leurs affiches ». Les deux activistes auraient alors acquiescé et il n’y avait pas eu d’altercations. Les deux accusés ont plaidé non coupable. Jean-Claude Barbier est défendu par Me Steven Obeegadoo.