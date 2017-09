AFFAIRE BARKLY - “DEMOLITION ORDER” CONTESTÉ : Les Moorar ont jusqu’au 5 octobre pour prendre leurs dispositions

Les contestataires comptent faire appel du jugement

Leur avoué Me Kaviraj Bokhoree lance un ultimatum au gouvernement pour leur donner une compensation adéquate, faute de quoi il fera une grève de la faim

Le jugement dans l’affaire de la famille Moorar qui contestait la démolition de sa maison à Barkly est tombé hier après-midi. La juge Rita Teelock a refusé de convertir l’ordre intérimaire en un ordre interlocutoire. La juge a conclu que les contestataires n’ont pas pu démontrer comment cette situation allait porter atteinte à leurs droits de propriété. La cour leur a cependant accordé jusqu’au 5 octobre pour prendre les mesures nécessaires.

Dans son jugement rendu hier, la juge Rita Teelock a souligné que « the applicants have failed to establish that there is serious question to tried in respect of any of their legal rights or alleged constitutional rights to property or life ». Elle devait aussi faire ressortir que les contestataires peuvent toujours avoir recours à une action civile pour réclamer des dommages. Cependant, dans un souci d’équité, la juge leur a accordé jusqu’au 5 octobre pour prendre les mesures nécessaires pour préserver la partie de leur propriété à laquelle ils ont droit. « I find it fair and equitable that the applicants be given adequate opportunity to take all necessary steps that they deem fit in the circumstances, in order to safeguard part of the buildings they are lawfully entitled to occupy as per plan produced by respondent no 2 before the respondents carry out any works », a-t-elle conclu.

Rappelons que la famille Moorar de Barkly, représentée par Mes Rama Valayden et Segaren Veeramundar et l’avoué Kaviraj Bokhoree, avait déclaré dans son affidavit qu’elle n’a pas de résidence alternative et que ses enfants, qui sont actuellement en plein examens du School Certificate, ne pourront être relogés dans un autre endroit. Elle compte faire appel du jugement.

Me Kaviraj Bokhoree de son côté a lors d’un point de presse hier signifié son intention de ne pas baisser les bras face à cette situation. L’homme de loi compte loger une action en Cour contre le projet Metro Express. Par ailleurs, Me Bokhoree a une fois de plus lancé un appel au gouvernement pour donner une compensation adéquate aux familles affectées par ce projet. « Le gouvernement doit trouver une solution et écouter ces personnes. Je lui donne jusqu’au 27 septembre pour trouver une solution, au cas contraire je ferai une grève de la faim au Jardin de La Compagnie », a déclaré l’homme de loi, qui a réitéré son engagement à venir en aide à ces familles. D’autre part, l’avoué qui avait aussi représenté Azam Rujubali, habitant de La Butte, a indiqué que ce dernier aurait touché une compensation de Rs 3,5 M. La juge Rita Teelock avait également rejeté sa demande contestant le demolition order et avait donné à la famille Rujubali jusqu’au 23 septembre pour quitter sa maison.