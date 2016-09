AFFAIRE BETAMAX: Le DPP fera connaître sa décision

Navin Ramgoolam a dû lui aussi se présenter devant la magistrate Adila Hamuth en Cour de District de Port-Louis ce matin en raison des accusations provisoires logées contre lui dans l’affaire Betamax et le Bramer Property Fund. Me Shakeel Bhoyroo, représentant la poursuite, a soutenu que les détails seront finalisés sous peu avant de boucler le dossier. L’affaire sera de nouveau appelée le 23 septembre.

Dans l’affaire Betamax, Navin Ramgoolam répond d’une charge provisoire de “influencing public official”. Il lui est reproché d’avoir exercé des pressions sur l’ex-ministre du Commerce Mahendra Gowressoo pour que celui-ci favorise le directeur de Betamax, Veekram Bhunjun, pour le fret de produits pétroliers de l’Inde vers Maurice. L’ex-Premier ministre répond aussi d’accusations provisoires de “forgery” et “conspiracy” dans l’affaire Bramer Property Fund. Il est défendu par Mes Gavin Glover, SC, et Shawkat Oozeer.