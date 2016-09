AFFAIRE BETAMAX : Veekram Bhunjun de nouveau en cour le 26 septembre

Le Chief Executive Officer (CEO) de Betamax, Veekram Bhunjun, devra se présenter à nouveau en Cour de District de Port-Louis le 26 septembre. Il fait l’objet de quatre charges provisoires dans le cadre de l’enquête policière sur l’octroi d’un contrat de Rs 10 milliards à la société Betamax Ltd pour des frets pétroliers. Hier, lors de sa comparution devant la magistrate Manjula Kumari Boojharut, le parquet a demandé plus de temps pour se prononcer sur son dossier.

Le CEO de Betamax est accusé à titre provisoire d’avoir soudoyé l’ex-Premier ministre Navin Ramgoolam en sa résidence à Riverwalk, Vacoas, entre 2010 et 2012, et ce dans le but que Betamax obtienne un contrat de Rs 10 milliards pour le transport de produits pétroliers de l’Inde vers Maurice. Le CCID reproche également à Veekram Bhunjun d’avoir proféré des menaces envers Ranjitsing Soomarooah, l’ex-directeur de la State Trading Corporation (STC). Le CEO lui aurait dit, en 2009 : « Kapav fer Ramgoolam fou twa enn b... e fer twa lev pake ale. »

Veekram Bhunjun est aussi accusé d’avoir signé un contrat sans l’approbation du Central Procurement Board en violation avec l’article 14 (s) et 60 de la Public Procurement Act. Enfin, il lui est reproché d’avoir, en 2008-2009, comploté avec Navin Ramgoolam et l’ancien vice-Premier ministre et ministres des Infrastructures publiques Anil Bachoo pour obtenir ledit contrat de Rs 10 milliards au détriment d’autres soumissionnaires. Anil Bachoo est actuellement en liberté sous caution après son arrestation dans cette affaire en octobre 2015.