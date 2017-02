AFFAIRE BOSKALIS : Audition des témoins locaux le 22 mars

Le procès intenté à Siddick Chady, ex-Chairman de la Mauritius Ports Authority (MPA), et à Prakash Maunthrooa, ancien directeur général de la MPA, pour respectivement corruption et entente délictueuse dans le cadre de l’allocation d’un contrat pour le dragage du Canal anglais dans le port en 2006, a été appelé pour la forme ce matin devant la magistrate Wendy Rangan. Les avocats des deux parties ont trouvé un accord pour que l’audition des témoins de la poursuite, soit des témoins locaux, soit entendue le 22 mars. Au total, quatre témoins seront entendus, dont des policiers.

Siddick Chady est accusé d’avoir perçu des pots-de-vin de Rs 3 M de la firme hollandaise Boskalis International B. V. après que celle-ci a obtenu un contrat de dragage au port en 2006. Il est représenté par Me Saïd Toorbuth et Me Siven Tirvassen. Prakash Maunthrooa, actuellement Senior Advisor au Prime Minister’s Office, est lui accusé d’avoir organisé une rencontre entre Siddick Chady et un représentant de la firme Boskalis, Pieter Boer, pour l’obtention du contrat. Il est représenté par Me Siddhartha Hawaldar, Me Antoine Domingue, Me Yash Bhadain et Me Nadeem Allybocus. La poursuite, elle, est représentée par Mes Rashid Ahmine, Jean-Michel Ah Sen et Rishi Hardowar. Me Sailesh Seeburuth agit comme watching brief pour les témoins néerlandais. Le témoignage de ces derniers est en suspens, le DPP attendant la position de la cour de Rotterdam pour renouveler sa collaboration avec la Cour intermédiaire.