AFFAIRE BOSKALIS : Incertitude sur la collaboration de Rotterdam et nouveau renvoi

Le procès intenté à Siddick Chady, ex-Chairman de la Mauritius Ports Authority (MPA) et à Prakash Maunthrooa, ancien DG de la MPA, pour pots-de-vin dans l’affaire Boskalis, devait être appelé ce matin pour des débats sur l’admissibilité de cinq copies d’emails évoqués en cour. Toutefois, Me Saïd Toorbuth et Me Siddhartha Hawaldar, les avocats des deux accusés, ont été autorisés à ne pas s’engager dans les débats sur leur objection sur l’admissibilité des cinq copies d’emails à ce stade, cela parce que la poursuite n’a pas encore affirmé que le tribunal de Rotterdam étendra sa collaboration avec Maurice et que les auditions des témoins néerlandais pourront reprendre.

Lors de l’appel du procès ce matin en Cour intermédiaire, Me Siddhartha Hawaldar, un des avocats de Prakash Maunthrooa, a soutenu que cela fait près de deux mois depuis la dernière séance et que jusqu’à l’heure, la poursuite n’a pas été en position de déclarer où en sont les discussions avec la Cour de Rotterdam et s’il y aura une éventuelle collaboration et la reprise des auditions des témoins néerlandais. Me Hawaldar a de ce fait logé une motion pour que les débats n’aient pas lieu, et aussi pour enlever son objection concernant la présentation de cinq copies d’e-mails évoqués en cour. Il s’agit des e-mails qui ont été retirés du système informatique de Boskalis par le témoin de Goede et qui ont été remis à un policier mauricien à Genève dans le cadre de l’enquête policière. « What will be the purpose to argue on the production of these mails if the witness de Goede will not be coming », a-t-il insisté. Me Said Toorbuth, l’avocat de Siddick Chady, a abondé dans le même sens : « We do not find any need to offer arguments as no new elements have been adduced », a-t-il fait ressortir.

Me Rishi Hardowar, l’avocat de la poursuite, a quant à lui riposté, soutenant que cette démarche des avocats de la défense « is not more than a delaying tactic ». Il a indiqué par ailleurs que le DPP est encore au stade des communications avec la cour de Rotterdam pour connaître leur position. Toutefois, après quelques minutes, la magistrate Wendy Rangan a rendu son Ruling sur la motion de la défense. Cette dernière devait conclure qu’elle n’a « pas d’alternatives que d’accéder à la requête de la défense » sur la motion de ne pas s’engager dans des débats. Le procès sera à nouveau appelé pour que des dates soient fixées pour la reprise sur le fond du procès avec l’éventuel appel des témoins locaux avant que la poursuite ne vienne indiquer si la cour de Rotterdam étendra sa collaboration.

Pour rappel, Siddick Chady est accusé d’avoir perçu des pots-de-vin de Rs 3 M de la firme hollandaise Boskalis International B. V. après que celle-ci a obtenu un contrat de dragage au port en 2006. Siddick Chady est représenté par Me Saïd Toorbuth et Me Siven Tirvassen. Prakash Maunthrooa, actuellement Senior Advisor au Prime Minister’s Office, est lui accusé d’avoir organisé une rencontre entre Siddick Chady et un représentant de la firme Boskalis, Pieter Boer, pour l’obtention du contrat. Il est représenté par Me Siddhartha Hawaldar, Me Antoine Domingue, Me Yash Bhadain et Me Nadeem Allybocus. La poursuite, elle, est représentée par Mes Rashid Ahmine, Jean-Michel Ah Sen et Rishi Hardowar. Me Sailesh Seeburuth agit comme watching brief pour les témoins néerlandais.



DÉCÈS D'UN PIÉTON APRÈS UN ACCIDENT DE LA ROUTE : Un chauffeur de van exonéré

La magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing, siégeant en Cour intermédiaire, a exonéré un chauffeur de van qui répondait d'une accusation d'homicide involontaire par imprudence. Ce dernier était accusé d'avoir causé la mort d'un piéton lorsque son van l'a percuté rue Martinière, à Surinam, lors de la fête Holi, le 11 mars 2009. Le chauffeur devait expliquer que le piéton avait surgi de nulle part et qu'il n'avait pu l'éviter quand il a traversé la rue soudainement. La magistrate lui a donné gain de cause, statuant qu'à l'endroit de l'accident, il n'y avait pas de passages piétons et que le chauffeur avait fait son possible pour empêcher l'impact.

Le chauffeur de bus avait expliqué dans sa déposition à la police qu'il conduisait son véhicule à la hauteur de la rue Martinière à une vitesse de 40 km/h lorsqu'il a vu surgir la victime, traversant la route devant lui sans avoir pris les précautions nécessaires. Le chauffeur a expliqué avoir freiné, mais en vain. Le piéton devait heurter le pare-brise du van avant d'être projeté quelques mètres plus loin sur l'asphalte. Selon le chauffeur, l'accident s'est produit pendant la période de la fête Holi et la victime courait dans les rues car étant suivie d'un ami voulant lui lancer des couleurs. Le piéton a ensuite été transporté à l'hôpital, où son décès a été constaté. L'autopsie pratiquée par le Dr Monvoisin a attribué le décès à de multiples blessures.

Dans l'énoncé de son jugement, la magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing a pris note qu'il « n'y avait pas de passages piétons ni de signes suggérant qu'un piéton pouvait traverser la route en sécurité » à l'endroit de l'accident. Elle devait ajouter que le drame s'est produit sur une route principale où il y a un flot continu de véhicules. La magistrate a ainsi estimé que l'accusé a fait « tout son possible » en freinant « dans une situation d'urgence où un piéton a traversé soudainement la route alors que la priorité était pour les véhicules ». La magistrate a de fait rayé l'accusation portée contre le chauffeur. « In the present case, in view of the above, I did not find that the Accused had a “comportement delictueux” in the sense that I have not found established imprudence on the part of the Accused’s fashion of driving. In fact, I have found that the imprudence comes from the part of the deceased who suddenly, unexpectedly and recklessly crossedthe road », a fait ressortir la magistrate dans son jugement.