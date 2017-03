AFFAIRE BOSKALIS : La cour de Rotterdam accordera une journée pour l'audition du témoin néerlandais, selon Me Rashid Ahmine

Le procès intenté à l'ancien Chairman de la Mauritius Ports Authority (MPA) Siddick Chady et l'ex-directeur général de cette institution, Prakash Maunthrooa, accusés respectivement de corruption et d'entente délictueuse dans l'affaire Boskalis, a été appelé pour la forme ce matin en Cour intermédiaire. Me Rashid Ahmine, adjoint au DPP, est venu confirmer que la cour de Rotterdam a décidé « à contrecœur » d'accorder toute une journée pour la reprise de l'audition du témoin Antonius De Goede. Me Ahmine a toutefois soutenu qu'il aura besoin de deux semaines pour convenir d'une date avec les Pays-Bas.

Siddick Chady et Prakash Maunthrooa sont poursuivis en Cour intermédiaire dans une affaire de pots-de-vin pour l'allocation d'un contrat à la firme Boskalis International pour le dragage du Canal Anglais dans le port en 2006. Le procès a connu un coup d'arrêt en raison des réticences de la part de la cour de Rotterdam à renouveler sa collaboration avec la justice mauricienne pour que les témoins néerlandais soient entendus via visioconférence. Ce matin, Me Rashid Ahmine devait apporter plus d'éclaircissement sur le cas des témoins néerlandais. Dans son allocution adressée à la cour, il a rappelé que, depuis mai 2016, les Pays-Bas avaient fait comprendre qu'ils arrêteront toute collaboration avec Maurice, notamment dû à des objections en série de la part de la défense, et aussi à cause de nombreux problèmes techniques. Me Ahmine a soutenu que neuf dates avaient été trouvées pour les auditions via visioconférence, mais que finalement l'audition n'avait pu être complétée.

« It has been extremely difficult to convince the autorities to resume operations. however, the rotterdam court has reluctantly agreed once more to provide assistance to the State. 1 date will be devoted for the testimony of witness De Goede and all precautions will be made for that day », a indiqué Me Ahmine. Ce dernier devait toutefois demander deux semaines additionnelles afin de pouvoir contacter Antonius De Goede et son avocat pour convenir d'une date. Les avocats de la défense ont objecté à cette requête, soutenant qu'une journée entière « ne suffira pas » pour terminer les auditions. « Nous ne pouvons agir selon les caprices du témoin et de son avocat », a lancé Me Said Toorbuth, avocat de Siddick Chady. Me Toorbuth devait aussi demander que les échanges entre les Pays-Bas et Maurice soient divulgués à la défense, ajoutant par ailleurs « that case cannot go on indefinitely as now they are asking for two more weeks ». Dans ce cas, la magistrate Wendy Rangan a ajourné l'affaire au jeudi 30 mars afin que la poursuite vienne confirmer la date à laquelle le témoin De Goede sera entendu via visioconférence.