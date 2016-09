AFFAIRE BOSKALIS : Les cadres néerlandais témoigneront en novembre

Siddick Chady, ancien ministre et ex-Chairman de la Mauritius Ports Authority (MPA), et Prakash Maunthrooa, ancien directeur général de cette entité, poursuivis dans l’affaire Boskalis, ont comparu en Cour intermédiaire devant la magistrate Wendy Rangan hier. Il en ressort que la Cour de Rotterdam a pu convenir de dates pour l’audition via vidéoconférence des deux témoins néerlandais. Ces derniers témoigneront les 1er, 8, 21 et 28 novembre.

Siddick Chady, ancien président de la MPA, est poursuivi sous l’article 7 (1) de la Prevention of corruption Act (POCA), qui traite du délit de « Public official using his office for gratification ». Il lui est reproché d’avoir perçu des pots-de-vin de la firme hollandaise Boskalis International B.V après que celle-ci eut obtenu un contrat de dragage du Canal Anglais dans le port en 2006. Siddick Chady est représenté par Me Saïd Toorbuth et Me Nadeem Aullybocus.

Prakash Maunthrooa, ancien directeur général de la MPA, actuellement Senior Advisor au Prime Minister’s Office, est pour sa part accusé de complicité dans cette affaire. Il lui est reproché d’avoir organisé une rencontre entre Siddick Chady et un représentant de la firme hollandaise, Pieter Boer, pour obtenir ledit contrat, entre le 1er août 2006 et le 12 avril 2007. Il est représenté par Me Antoine Domingue et Me Yash Bhadain. Le DPP, lui, est représenté par Mes Rashid Ahmine et Jean-Michel Ah Sen. Les deux accusés ont plaidé non-coupable.

Lors de leur comparution en cour hier, Me Jean-Michel Ah Sen a fait part à la magistrate des dispositions prises par la Cour de Rotterdam pour que ces quatre dates soient retenues pour l’audition des témoins néerlandais.

Antonius Theodorus Johannes Wilhelmus de Goede De Goede, Senior Entreprise Architect de profession, est le premier témoin étranger a avoir été entendu dans le cadre de cette affaire. Toutefois, son témoignage avait été stoppé en raison de nombreuses interruptions, dont des problèmes techniques avec le réseau Internet ou encore avec les divers points de droit logés par la défense. La Cour de Rotterdam avait fait comprendre qu’elle ne pouvait plus se permettre d’autres renvois en raison de son emploi du temps chargé. Toutefois un accord a été trouvé pour que les témoignages puissent reprendre. Après le témoin de Goede, ce sera au tour d’un autre cadre de la firme, Jan Cornelius Haak, de témoigner.

Les deux témoins néerlandais avaient fait le déplacement à Maurice en juin 2013 pour témoigner dans l’affaire Boskalis. Leur audition avait toutefois été reportée suite à une motion logée par les avocats de la défense. Cependant, le samedi 8 juin 2013, Jan Cornelius Haak, qui avait obtenu l’immunité contre son témoignage, avait été retenu et menacé d’être arrêté à l’aéroport de Plaisance alors qu’il quittait le pays. Antonius Theodorus Johannes Wilhelmus de Goede avait quant à lui été autorisé à quitter le pays. Ces derniers avaient ainsi dit craindre pour leur sécurité et ne voulaient plus faire le déplacement à Maurice.