AFFAIRE BOSKALIS: Le témoin néerlandais de Goede entendu le 3 octobre

Le procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa dans l’affaire Boskalis a été appelé pro forma hier devant la Cour intermédiaire. La poursuite a indiqué que la cour de Rotterdam était de nouveau « disposée à collaborer » avec la justice mauricienne pour l'audition des témoins néerlandais. Le contre-interrogatoire du témoin, Antonius Theodorus Johannes Wilhelmus de Goede, l'un des deux représentants de la firme Boskalis, a été fixé au 3 octobre.

Depuis la reprise du procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa dans l’affaire de pot-de-vin allégué, les deux représentants néerlandais de la firme Boskalis, Jan Cornelius Haak et Antonius Theodorus Johannes Wilhelmus de Goede, qui avaient fait le déplacement en juin 2013 pour témoigner, se font attendre pour un nouvel exercice. Leur audition devait être reportée suite à une motion logée par l'avocat de la défense, Me Said Toorbuth. Siddick Chady, ancien président de la MPA, est poursuivi sous l’article 7 (1) de la Prevention of Corruption Act (POCA), qui traite le délit de “Public official using his office for gratification”. Il lui est reproché d’avoir perçu des pots-de-vin de la firme hollandaise Boskalis International B.V. après que celle-ci ait obtenu un contrat de dragage du Canal Anglais dans le port en 2006. Siddick Chady est représenté par Mes Saïd Toorbuth et Nadeem Aullybocus.

Prakash Maunthrooa, ancien directeur général de la MPA, actuellement Senior Advisor au Prime Minister’s Office, est pour sa part accusé de complicité dans cette affaire. Il lui est reproché d’avoir organisé une rencontre entre Siddick Chady et un représentant de la firme hollandaise, Pieter Boer, pour obtenir ledit contrat, entre le 1er août 2006 et le 12 avril 2007.

GRAND-BAIE: Trois jeunes trafiquants de drogue arrêtés

Trois jeunes, âgés de 26 à 31 ans, ont été arrêtés par une équipe de l'ADSU de la Southern Division alors qu'ils voulaient vendre plus de 100 g de cannabis de synthèse pour Rs 200 000. C'est en se basant sur certaines informations que des policiers ont pris contact avec l'un d'eux en se faisant passer pour des clients. Après plusieurs jours de « négociations », ces habitants du Nord ont donné rendez-vous aux acheteurs dans le sous-sol d'un centre commercial de Grand-Baie pour conclure la transaction. Les policiers les ont alors encerclés et les ont arrêtés en possession de la drogue. Le trio est attendu au tribunal de Pamplemousses ce mardi pour leur inculpation provisoire.

CAMP-LEVIEUX: Un receveur agressé à la gare

Un receveur de bus de 31 ans a subi une agression alors qu'il était de service lundi près d'une petite gare à Camp-Levieux alors qu'il attendait l'heure du départ du bus. Un malfrat l'a alors menacé avec une arme tranchante puis l'a agressé avant de faire main basse sur sa sacoche, qui contenait de l'argent, ainsi que son appareil de distribution de tickets. Le préjudice s'élève à Rs 3 200.

TAMARIN: Des équipements de pêche volés chez un sexagénaire

Un habitant de Tamarin, âgé de 67 ans, a rapporté la disparition d'équipements de pêche, d'une scie et d'une perceuse dans son garage. Selon lui, le délit a été commis entre dimanche à lundi. La police de Rivière-Noire enquête.

VACOAS: Arrêté avec 20 doses d'héroïne et Rs 78 000

La police a appréhendé un présumé trafiquant de 30 ans à Thompson Road, Vacoas, lequel avait en sa possession 20 doses d'héroïne et une somme de Rs 78 250 soupçonnée de provenir de la vente de drogue. La police n'a rien trouvé d'incriminant lors d'une fouille chez lui lundi après-midi. Il a été placé en détention au Vacoas Detention Centre.

TRIOLET: Vol par effraction dans une pharmacie

Un pharmacien de 24 ans a rapporté un vol par effraction sur son lieu de travail, à Triolet, où il a noté la disparition d'un ordinateur portable, de médicaments et d'argent. Le préjudice s'élève à Rs 38 550. Selon lui, le délit a été commis entre dimanche et lundi.

TROU-AUX-BICHES: Un malfrat arrache le sac d'une quinquagénaire

Une quinquagénaire marchait dans le morcellement Mascareignes, à Trou-aux-Biches, lorsqu'un malfrat a arraché son sac, qui contenait des cartes bancaires et de l'argent. Le butin est estimé à Rs 6 000.