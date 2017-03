AFFAIRE BRIAN BURNS : Me Gavin Glover réclame l'abandon des accusations provisoires

La poursuite a demandé un nouveau renvoi dans le cas de Brian Burns, l’ancien Chief Executive Officer d'Iframac Ltd et gendre de Dawood Rawat, patron de l'ex-BAI, qui fait l'objet de quatre accusations provisoires après le démantèlement de l’empire BAI. Me Gavin Glover y a objecté en raison du délai préconisé par le Directeur des poursuites publiques (DPP) pour pouvoir donner un avis et a réclamé que les accusations provisoires retenues contre son client soient rayées. Les débats sur cette motion auront lieu le 23 mars.

Brian Burns fait l’objet de quatre charges provisoires au tribunal de Rose-Hill, soit d'entente délictueuse, de blanchiment d’argent, de “fraudulent use of company property” et de “false statement”. Sous une des charges, l’époux de Laina Rawat est accusé d’avoir commis une fraude de Rs 1 milliard au sein d’Iframac entre mai 2010 et avril 2015 au préjudice des “policy holders” de la BAI Co (Mtius) Ltd. Dans un autre cas, Brian Burns est soupçonné d’avoir fait partie d’un complot pour le transfert frauduleux de plusieurs milliards de roupies sur le compte de Dawood Ajum Rawat. S'y ajoute aussi un cas de blanchiment d’argent portant sur un montant de Rs 355 millions au cours de la même période.

Lors de la comparution de Brian Burns en cour ce matin, Me Shaheen Dawreeawoo, représentant le parquet, a tenu à souligner que le dossier a été référé au DPP pour un avis le 15 février et a demandé un renvoi car le DPP aura besoin d'un peu moins de deux mois pour donner sa position. Me Gavin Glover, qui défend Brian Burns, a objecté à cette demande, faisant état du temps pris par les autorités pour décider s'il y a ou non matière à poursuite. Me Glover devait aussi rappeler que la dernière déposition de Brian Burns à la police date de mai 2015 et qu'à ce jour, le fait que son client fasse toujours l'objet d'une interdiction de voyager et doive se plier aux conditions de sa remise en liberté lui cause préjudice. Me Glover a ainsi réclamé l'abandon des accusations provisoires retenues contre son client. La magistrate Sophie Chui a ajourné l'affaire au 23 mars pour les débats sur la demande d'abandon des charges.