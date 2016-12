AFFAIRE GAMELOFT: Rs 250 000 d'amende à Shirish Narang

Le verdict est tombé mercredi dans l'affaire Gameloft. Shirish Narang a été sanctionné d'une amende de Rs 250 000 après qu'il eut été trouvé coupable sous le Rule 208 A (4) du MTC, tandis que le palefrenier du cheval, Clyde Coco, a été « warned off » jusqu'au 31 juillet 2017 suite à son inculpation sous ce même règlement. Le MTC a référé le cas à la Police des Jeux.

Shirish Narang avait voulu interroger à nouveau le general manager de Quantilab, Bertrand Baudot, qui avait confirmé la présence d'un produit interdit, l'EPO à usage humain, dans le système de Gameloft. D'où l'ajournement de l'enquête au 21 décembre dernier. L'entraîneur a axé son interrogatoire sur les procédures entourant l'analyse des échantillons A et B par le Laboratoire des Courses Hippique (LCH) en France et des résultats envoyés par cet établissement avant de réitérer son souhait de trouver au plus vite le ou les coupables de cet acte malveillant.

Shirish Narang a soutenu qu'il « ne pouvait être tenu responsable » vu que cet acte « a été perpétré alors qu'il était absent du pays » (ndlr : il était en Afrique du Sud du 12 au 19 octobre dernier). Les commissaires lui ont rappelé ses responsabilités par rapport à la sécurité dans le yard qu'il occupe et la discipline parmi ses employés. Shirish Narang a plaidé non coupable à la charge des commissaires sous le règlement 208 A (4) qui stipule que : « Not withstanding subsection (3) (ii) when a sample taken at any time from a horse under the responsibility of a licensed trainer, after analysis is found to contain any illicit substance, the trainer and any other person in charge of such horse at the relevant time shall be guilty of an offence and be liable to any of the penalties set out in Rule 11 (d) unless that person can prove to the satisfaction of the Racing Stewards that he had, at all times, taken all reasonable and permissible measures to prevent the administration of such illicit substance to the horse ».

N'ayant pu prouver qu'il avait pris les mesures nécessaires afin d'éviter ce cas de dopage, l'entraîneur de Gameloft a été trouvé coupable par les Racing Stewards. Ces derniers lui ont fait savoir qu'une telle offense aurait pu entraîner sa disqualification, comme c'est la pratique à travers le monde. Mais vu son clean record, ils ont décidé de lui infliger une amende de Rs 250 000. Shirish Narang compte faire appel de cette sanction.

Le palefrenier de Gameloft, Clyde Coco, a été trouvé coupable sous ce même règlement après qu'il eut insisté sur le fait qu'aucune autre personne n'a été en contact avec le cheval alors que ce dernier était sous sa responsabilité. Les Racing Stewards lui ont fait comprendre qu'une faute aussi sérieuse pouvait attirer une amende de Rs 250 000 et une période de disqualification d'une année. Toutefois, le jeune homme a été « warned off » jusqu'au 31 juillet 2017.