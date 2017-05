AFFAIRE GOOLJAURY : Les administrateurs réclament une mise à jour des données

Les administrateurs judiciaires André Bonieux et Yogesh Rai Basgeet ont décidé de prendre les devants après que leurs requêtes auprès de l’homme d’affaires Rakesh Gooljaury furent restées sans réponse. Lors de l’appel de l’affaire hier en Cour commerciale, les administrateurs lui ont réclamé une mise à jour des données concernant les huit compagnies qu’il dirigeait, à savoir Fashion Style Ltd, Goman Ltd, Jack Intl Ltd, La Nicolière Development Ltd, Prites (Mauritius) Ltd, Pro Fashion Ltd, Designer Labels Ltd et Express Roulette Ltd. Ils demandent que l’homme d’affaires leur fournisse en détail les actifs et les dettes de ces compagnies, ajoutant que Rakesh Gooljaury leur avait affirmé qu’ils pourraient prendre possession de leurs stocks mais que jusqu’à l’heure ils n’ont pas encore reçu de liste détaillée sur elles. Me Pazany Thandrayen, l’homme de loi de Rakesh Gooljaury, a demandé un renvoi car son client n’est pas au pays. L’affaire a été ajournée au 6 juin.