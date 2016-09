AFFAIRE GRO DEREK: Les débats repoussés au 4 et 5 octobre

Le procès intenté à Rudolf Derek Jean Jacques, alias Gro Derek, et son complice présumé, Bruno Wesley Casimir, pour trafic de drogue, a été appelé aux Assises ce matin. Me Deepak Rutnah, l’avocat de Gro Derek, a demandé plus de temps pour préparer sa plaidoirie et la transmettre aux parties concernées. Le juge Prithviraj Fekna a renvoyé les débats aux 4 et 5 octobre.

Les plaidoiries et réquisitoires de la défense et de la poursuite étaient attendus ce matin dans le procès intenté à Gro Derek et Bruno Casimir. Mais le “written submission” de Me Deepak Rutnah devait manquer à l’appel, alors que la défense de Bruno Casimir et la poursuite ont déjà communiqué les leurs au juge Fekna. Me Rutnah a dès lors demandé plus de temps pour préparer sa plaidoirie. Vu le long délai réclamé, la cour a demandé aux accusés s’ils n’ont aucune objection à revenir en cour après un mois. Les deux hommes n’ont pas objecté à cette requête. Les différentes parties se sont mises d’accord afin que deux jours soient réservés pour la lecture des plaidoiries et réquisitoires. Gro Derek et Bruno Wesley Casimir demeurent en détention en attendant leur nouvelle comparution devant les Assises.

Le premier nommé est, pour rappel, poursuivi sous trois chefs d’accusation liés au délit de trafic de drogue. Il est en effet reproché à Gro Derek d’avoir livré à Seewoosing Dayal, à deux reprises, six kilos d’héroïne répartis dans des bouteilles en plastique, à Baie-du-Tombeau, en janvier et juin 2012. Il est aussi accusé d’avoir remis une somme de 45 000 euros à des intermédiaires pour financer l’importation d’héroïne d’Afrique entre janvier et mai 2012.

Bruno Wesley Casimir, skipper de profession, est quant à lui poursuivi sous deux chefs d’accusation. Il est accusé d’avoir transporté les bouteilles contenant la drogue que Gro Derek aurait remise à Seewoosing Dayal, à bord de son bateau. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à Rs 180 M. Gro Derek et Bruno Casimir réfutent toutes les accusations portées contre eux. Me Chetan Baboolall et Me Alvin Jawaheer défendent Bruno Casimir. La poursuite, elle, est représentée par Me Denis Mootoo, Me Asha Ramano et Me Pamela Veerabadren.