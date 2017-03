AFFAIRE L'AMICALE - APPEL DEVANT LE PRIVY COUNCIL : Le « summing-up » de l'ex-juge Lam Shang Leen au coeur des débats

L’appel des quatre condamnés dans l’affaire L’Amicale – à savoir Sheik Imram Sumodhee, son frère Khaleeloudeen Sumodhee, Abdool Naseeb Keeramuth et Muhammad Shafiq Nawoor – sera entendu mardi prochain par les Law Lords du Conseil privé de la Reine. Le panel d'avocats assurant la défense des frères Sumodhee a déjà mis le cap sur Londres pour peaufiner les derniers détails des plaidoiries. Le DPP, Me Satyajit Boolell, assisté de Mes Sulakshna Beekary-Sunassee et Medaven Armoogum, se trouvent aussi actuellement à Londres. Le « summing-up » du juge Paul Lam Shang Leen, qui les avait condamnés à 45 ans de prison, le 20 novembre 2000, sera le cheval de bataille des hommes de loi de la défense, qui estiment que son contenu a porté d'énormes préjudices aux accusés.

Le 7 mars, les Law Lords Mance, Kerr, Wilson, Hughes et Hodge écouteront l’appel des frères Sumodhee. L’audience a été fixée pour un jour. Le Privy Council est revenu sur sa décision en acceptant le 6 janvier 2016 d’entendre l’appel des quatre condamnés dans l’affaire de L'Amicale. Le panel d’avocat qui défend les quatre hommes avait en fait recommandé au Privy Council que l’appel soit fixé pour février 2017. Les hommes de loi assurant la défense des frères Sumodhee sont Me Robin Ramburn, Senior Counsel, qui représentera Khaleeloudeen Sumodhee, assisté par Mes Shaukat Oozeer, Rama Valayden et Naushaad Malleck. Sheik Sumodhee et Naseeb Keeramuth seront, eux, représentés par Mes Shameer Hussenbocus et Zaynab Mirasahib.

Ces derniers sont à Londres depuis jeudi pour peaufiner les derniers détails des plaidoiries. Durant toute une journée, ils tenteront de convaincre le Privy Council que les accusés n'ont pas eu droit à un procès équitable. Les hommes de loi comptent aussi attirer l'attention des Law Lords sur le fait que même la Cour d'appel de Maurice ne s'est pas assurée que les frères Sumodhee bénéficient d'un « fair trial » car il avait refusé que l'enregistrement du « summing-up » de l'ex-juge Lam Shang Leen soit entendu en cour. À noter que les Law Lords écouteront cet enregistrement lors du procès en appel. L’audience sera retransmise en direct sur le site Web du Judicial Committee du Privy Council.

Rappelons que Sheik Imram Sumodhee, son frère Khaleeloudeen Sumodhee, Abdool Naseeb Keeramuth et Muhammad Shafiq Nawoor avaient écopé d’une peine de prison à vie, soit l’équivalent de 45 ans de prison, le 20 novembre 2000, après avoir été reconnus coupables devant les Assises d’avoir mis le feu à la maison de jeu L’Amicale, à Port-Louis, le 23 mai 1999, incendie qui avait fait sept morts. Depuis, le panel d’avocats mené par Me Rama Valayden n’a cessé de redoubler d’efforts pour prouver leur innocence. Les quatre condamnés, qui ont déjà passé 15 ans en prison, avaient vu dans un premier temps leur demande d’appel devant le Judicial Committee du conseil privé de la Reine, le 8 décembre 2015, rejetée. Le 3 février 2016, regain d’espoir pour les quatre condamnés lorsque le Privy Council revient sur sa décision en leur accordant la permission d’interjeter appel contre leur condamnation.

La présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, suite aux recommandations de la Commission de pourvoi en grâce, avait accordé une remise de peine aux quatre condamnés. La commission avait demandé que la peine de prison à vie soit commuée en une peine de 30 ans de réclusion. Les condamnés bénéficiant d’une remise de peine d’un tiers, la peine de 30 ans s’était ainsi vue commuée en 20 ans de prison. La commission de pourvoi en grâce, qui avait pris en considération le temps que les quatre condamnés ont passé en détention avant d’être jugé devant une instance judiciaire, avait de ce fait recommandé à la présidente de la République de réduire la peine de deux ans, soit à 18 ans de prison. Ces derniers seront ainsi libérés le 17 mars 2019.

Le panel d’avocats mené par Me Rama Valayden avait fait une première demande devant la commission en juin 2013, laquelle n’avait pas abouti. Suite à des changements au niveau de la loi avec la promulgation de la Criminal Appeal (Amendment) Act 2013, la commission de pourvoi en grâce avait invité les condamnés à avoir recours à la nouvelle loi. Ainsi, après avoir traité à nouveau leur cas, elle avait soumis ses recommandations à la présidente de la République en faveur d’une rémission de leur peine. Les quatre condamnés ont toutefois fait appel devant le Privy Council car ils clament toujours leur innocence.