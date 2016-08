AFFAIRE MAURITIUS DUTY FREE PARADISE—ARRÊT DES POURSUITES: Le DPP pourra faire appel

Le Full Bench de la Cour suprême composé du Senior Puisne Judge Eddy Balancy et des juges Asraf Caunhye et Abdurrafeek Hamuth a donné l’autorisation au Directeur des Poursuites publiques de faire appel de la décision de la Cour intermédiaire d’arrêter les poursuites contre Joy Beeharry, Uday Ramdhonee et Vele Govinden. Le DPP contestait le Ruling de la Cour intermédiaire et les hommes de loi des trois hauts cadres de Mauritius Duty Free Paradise avaient soulevé un point de droit selon lequel le DPP ne pouvait faire appel d’un Ruling, celui-ci n’étant pas une décision finale ou un jugement. Le Full Bench a rejeté cet argument, statuant que le Ruling a mis fin au procès et que « a stay is, in reality, a final decision ».

Quinze “grounds of appeals” avaient été logés pour contester la décision des magistrats Vijay Appadoo et Pranay Sewpaul, rendue le 7 mars 2014. Le DPP Satyajit Boolell soutient que la Cour avait fait erreur en évaluant l’importance d’un document qui n’avait même pas été produit en cour en tant que preuve. Pour le DPP, l’authenticité de ce document ainsi que l’admissibilité en cour n’avaient pas été évoquées et les magistrats n’auraient pas dû prendre une telle décision au beau milieu du procès. Pour ce qui est de la décision de la police de ne pas communiquer la liste des bénéficiaires, le DPP estime que la cour s’était trompée en statuant que la Police Act et les Police Standing Orders rendaient obligatoire la dissimulation de tous les documents au cours d’une enquête. Selon le DPP, la cour ne pouvait blâmer la police si elle n’avait pas souhaité communiquer tous les documents à la cour. Il soutient que la cour n’avait pas suffisamment de preuves pour conclure qu’il y avait un « serious miscarriage of justice » et ordonner ainsi l’arrêt du procès.

Lors du procès en appel, les défendeurs avaient objecté à cette demande, arguant que le DPP ne pouvait faire appel d’un Ruling car « the stay of proceedings ordered by the Intermediate Court was not a “final decision” and did not constitute a “dismissal” of the charges within the meaning of the above enactment ». Le Full Bench a cependant conclu que la décision des magistrats avait mis fin aux poursuites contre les trois et pouvait être considérée comme une décision finale. Les juges ont aussi fait allusion à un jugement dans une affaire similaire au Canada. « We are inclined to adopt the reasoning of the Supreme Court of Canada in Jewitt, citing Anderson J. A, and to say that it would be an absurd result if dismissal of the charges by the Magistrates on the basis that the proceedings constituted an abuse of process would permit an appeal by the DPP but a stay of proceedings on the same basis would not. Having regard to the effect of the decision of the Magistrates staying proceedings for abuse of process, we are of the view that the stay ordered by them should, upon a purposive approach being adopted, be equated with a dismissal of the charges », a souligné le Full Bench.

Le 7 mars 2014, les magistrats Vijay Appadoo et Pranay Sewpaul avaient ordonné l’arrêt du procès contre Joy Beeharry et les deux hauts cadres Uday Ramdhonee et Vele Govinden, poursuivis pour “fraudulent use of property” dans l’affaire MDFP. La cour avait déploré que les documents envoyés au DPP ne contenaient pas la liste des bénéficiaires de « cadeaux ». Ce faisant, elle avait conclu que la police avait failli dans sa tâche, évoquant un « serious miscarriage of justice ». En accédant à la motion pour l’arrêt des procédures, les magistrats avaient évoqué un « deliberate concealment » de cette liste de la part de la police, car les magistrats avaient aussi souligné que les informations y figurant avaient été utilisées de façon sélective.

Rappelons qu’en août 2010, des enquêteurs de l’ADSU avaient intercepté Uday Ramdhonee avec des bouteilles de champagne. Des parfums provenant de la boutique hors taxes avaient été également retrouvés dans sa voiture sur le parking de l’aéroport. Vele Govinden avait pour sa part été arrêté à son domicile en possession de parfums provenant de la MDFP. Joy Beeharry avait récusé catégoriquement les accusations portées contre lui par les deux directeurs, qui avaient déclaré que c’est lui qui leur avait donné la permission d’emporter ces produits chez eux.