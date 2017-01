AFFAIRE MCB/NPF - MOTION POUR S'EN REMETTRE AU PRIVY COUNCIL : La banque objecte à la demande du défendeur Angel Beach Resorts

Le nouveau procès intenté à l’ex-Chief Manager de la Mauritius Commercial Bank (MCB), Robert Lesage, et plusieurs autres compagnies a été appelé ce matin en Cour suprême devant la juge Véronique Kwok. Hier, Me Michael King Fat, représentant légal d'Angel Beach Resorts, avait logé une motion demandant que la MCB se réfère à l’article 9 du Judicial Committee Rule avant de poursuivre le procès. Angel Beach Resorts estime qu’il devrait être mis hors de cause dans cette affaire car « le jugement du Privy Council ne le concerne pas ». Ce matin, l’avocat de la MCB a objecté à cette motion, arguant que le Rule 9 du Judicial Committee n’a « rien à voir avec la demande du défendeur ». L’homme de loi estime que la juge a le pouvoir de trancher dans cette affaire.

Au début, les avocats représentant les parties citées par la banque dans sa réclamation, Mes Yahia Nazroo et Michael King Fat – qui représentent respectivement l’économiste Donald Ah Yuen et la compagnie Angel Beach Resorts –, ont logé une motion pour que leurs clients ne soient plus parties prenantes du procès. À l’appel du procès hier, Me King Fat avait formellement logé une motion afin que la MCB se réfère au Privy Council pour la marche à suivre.

Lors de l’audience d’aujourd’hui, la MCB a objecté à cette motion. Les débats ont été fixés au 7 mars. Pour soutenir ses arguments, Me Eric Ribot, SC, avocat de la MCB, estime que s’il devait y avoir une autre interprétation du jugement du Privy Council, la Cour suprême a la juridiction pour prendre une décision. « This rule is irrelevant to the motion. This is not possible. The ladyship should give an order to the defendant to make the application », a soutenu Me Ribot. Me Mooloo Gujadhur, homme de loi de Robert Lesage, a, lui, attiré l’attention de la cour sur le fait que cette démarche retarde une fois de plus le procès.

Rappelons que ce nouveau procès fait suite à un jugement du Privy Council, qui avait renversé le verdict condamnant Robert Lesage et Teeren Appasamy à payer à la MCB près d’un milliard de roupies avec intérêts dans l’affaire du détournement de fonds du compte en banque du National Pension Fund. Un nouveau procès avait été ordonné contre lui. Le Judicial Committee du Privy Council avait donné gain de cause à Robert Lesage, ancien Chief Manager de la MCB, qui avait fait appel de la décision de la Cour commerciale. Celle-ci avait ordonné, dans un jugement rendu par les juges Paul Lam Shang Leen, président de cette instance, et Nirmala Devat que l’appelant verse à la banque les sommes suivantes : Rs 463 297 598,69 – soit le montant détourné des caisses de la banque –, Rs 245 406 115,10 – puisées du compte de Robert Lesage – et Rs 1 million sous forme de dommages. Le scandale avait été mis au jour en 2000.