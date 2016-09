AFFAIRE MEDPOINT : Le DPP demande que l’affaire soit fixée pour être entendue

La demande logée par le Directeur des Poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell, pour contester devant le Privy Council le jugement favorable à Pravind Jugnauth dans l’affaire MedPoint a été appelée devant le chef juge Keshoe Parsad Matadeen ce matin. Lors de la dernière audience, le 25 juillet dernier, Me Désiré Basset, SC, représentant le leader du MSM, avait présenté ses “grounds of objection” pour résister à cette demande et, ce matin, la State Attorney Karen Parson a demandé à la cour que l’affaire soit fixée pour être entendue. Ainsi, le DPP ne compte pas loger d’autres points pour répondre aux points d’objection logés par Pravind Jugnauth et souhaite que les débats aient lieu. Les deux parties seront informées par voie de circulaire de la date retenue pour les arguments.

Pravind Jugnauth était représenté par Mes Désiré Basset, SC, Ravind Chetty, SC, et Raouf Gulbul alors que le DPP était, lui, représenté par la State Attorney Karen Parson. Lors de la dernière audience, le 25 juillet dernier, Pravind Jugnauth avait logé cinq points sous l'article 81(2)(b) de la Constitution pour objecter à la demande du DPP pour obtenir l'autorisation de la Cour suprême de faire appel devant le Privy Council. Dans les “grounds of objection” logés, il estime que la demande du DPP « does not disclose grounds that satisfy the general principles on which the Judicial Committee of the Privy Council would entertain appeals brought in criminal matters ». De plus, Pravind Jugnauth avance que les points logés par le DPP pour soutenir sa demande ne démontrent en aucune façon que ce jugement peut créer des précédents. Dans ses points d'objection, le leader du MSM fait ressortir que les points qu'il avait logés devant la Cour suprême pour contester le jugement MedPoint, se basant sur les deux points « mensrea » et « personal interest », étaient « academic » et que le jugement de la Cour suprême est basé sur des principes longtemps établis en droit. « The issues raised by the Applicant in in respect of personal interest are factual and it is not the function of the judicial Committee of the Privy Council to act as a second court of appeal on matters such as the weight to be given, the inferences that may be drawn from evidence and whether the burden of proof has been discharged or not », écrit le document. La State Attorney avait ainsi demandé un renvoi pour prendre une décision. Or, ce matin, soit plus d'un mois après, le DPP a demandé à la cour que l'affaire soit fixée pour être entendue. Mais la date pour écouter les arguments autour de la demande du DPP n'a pas encore été fixée.

L'’ICAC, pour sa part, avait fait savoir qu’elle ne comptait pas jurer d’affidavit ou produire de document, et avait indiqué qu’elle se plierait à la décision de la cour. Le 8 juin dernier, dans un affidavit juré en Cour suprême, le DPP avait demandé l’autorisation de cette instance de faire appel du jugement en faveur de Pravind Jugnauth devant le Judicial Committee du Privy Council. Dans ce document, juré par Noorjahan Zmanay, Senior Legal Assistant, et rédigé par la State Attorney, le DPP veut savoir si la Cour suprême a eu raison de déterminer que Pravind Jugnauth n’avait aucune intention criminelle et n’était pas en situation de conflits d’intérêts. Le DPP avait logé quatre points d’appel pour motiver sa décision et met l’accent sur le fait que cet appel est « of great general public importance to the future administration of justice in Mauritius ». Me Boolell souligne que ce jugement « peut créer des précédents » et que « la seule façon d’éviter qu’il y ait des dérapages dans l’administration de la justice est de porter l’affaire devant le Privy Council ». Me Satyajit Boolell veut savoir si la Cour suprême a eu raison de conclure que pour établir une charge sous l’article 13 (2) de la PoCA, il était important d’établir que l’accusé savait qu’il était dans une situation de conflit d’intérêts et avait une intention criminelle. Le DPP remet aussi en question la définition de l’intérêt personnel donnée par le chef juge et le juge Asraf Caunhye, selon laquelle Pravind Jugnauth n’avait aucun intérêt direct dans MedPoint.