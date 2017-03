AFFAIRE MEDPOINT : Le jugement mis en délibéré

Les débats dans le cadre de la demande logée devant le Privy Council par le DPP pour contester le jugement favorable à Pravind Jugnauth dans l’affaire MedPoint ont pris fin hier. Après avoir écouté les arguments, le Chef juge Keshoe Parsad Matadeen et le juge Asraf Caunhye ont réservé leur jugement. Alors que Me Rashid Ahmine, l’Acting Director des Poursuites publiques insiste sur l’intervention du Privy Council dans cette affaire, l’avocate de Pravind Jugnauth, Me Clare Montgomery, QC, estime que le jugement de la Cour suprême ne contient aucun élément exceptionnel nécessitant l’intervention des Law Lords.

Pravind Jugnauth avait logé cinq points sous l’article 81 (2) (b) de la Constitution pour objecter à la demande du DPP pour obtenir l’autorisation de la Cour suprême de faire appel devant le Privy Council. Dans les “grounds of objection” logés, il avait soutenu que la demande du DPP « does not disclose grounds that satisfy the general principles on which the Judicial Committee of the Privy Council would entertain appeals brought in criminal matters ». En effet lors de sa plaidoirie hier, Me Montgomery QC a évoqué une mauvaise interprétation du jugement de la Cour Suprême. « It is a misreading of your lordship’s judgement. The approach of mensrea was wrong. Your lordship never created a halfway house defence. He was only making a point and stated that the trial refused to consider the accused’s state of mind and the magistrates did not apply good faith », a soutenu Me Clare Montgomery. L’avocate de Pravind Jugnauth avance que les points logés par le DPP pour soutenir sa demande ne démontrent en aucune façon que ce jugement peut créer des précédents. L’avocate fait ressortir que le jugement de la Cour suprême est basé sur des principes longtemps établis en droit. « The issues raised by the Applicant in respect of personal interest are factual and it is not the function of the judicial Committee of the Privy Council to act as a second court of appeal on matters such as the weight to be given, the inferences that may be drawn from evidence and whether the burden of proof has been discharged or not ». À la fin de sa plaidoirie, Me Montgomery devait attirer l’attention du DPP sur le fait qu’il peut avoir recours au Privy Council pour avoir plus d’éclairage sur ce jugement mais pas pour contester l’acquittement de son client. Me Ahmine a soutenu dans sa réplique que cela n’a jamais été l’intention de la Poursuite.

Dans sa demande, le DPP remet aussi en question la définition de l’intérêt personnel donnée par le Chef juge et le juge Asraf Caunhye selon laquelle Pravind Jugnauth n’avait aucun intérêt direct dans MedPoint.

Trouvé coupable dans l’Affaire MedPoint par la Cour intermédiaire le 30 juin 2015, le leader du MSM, Pravind Jugnauth, avait été blanchi en appel. Dans un jugement de 32 pages du Chef Juge Keshoe Parsad Matadeen et du juge Asraf Caunhye donne une autre interprétation de l’article 13 (2) de la Prevention of Corruption Act (PoCA). La Cour d’appel avait conclu que Pravind Jugnauth n’était « pas dans une situation de conflits d’intérêts » lorsqu’il avait apposé sa signature pour l’allocation de fonds pour le rachat de MedPoint. De plus, l’élément intentionnel — important dans n’importe quel délit — « n’avait pas été prouvé ». Pravind Jugnauth a remporté son procès sur trois des sept points d’appel logés.