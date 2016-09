AFFAIRE RAJ DAYAL : La défense évoque l’abus de procédures

L’ex-ministre de l’environnement Raj Dayal a comparu devant la magistrate Adila Hamuth hier après-midi au tribunal de Port-Louis, dans le cadre d’allégations de pots-de-vin dans l’affaire 50 bal kouler, où une charge provisoire de Bribery by public official sous la Prevention of Corruption Act pèse sur lui. L’ICAC et le DPP ont demandé un délai d’environ six mois pour une enquête approfondie et n’ont pu éclairer la cour sur les raisons d’un tel délai, évoquant un privilège de confidentialité. Me Jacques Panglose soutient quant à lui que les agissements de l’ICAC et du DPP « ne sont pas raisonnables ». L’affaire a été ajournée au 10 janvier 2017.

Lors d’une précédente séance, la représentante de la commission anticorruption, Me Preesha Bissoonautsingh, avait déclaré en cour que le DPP avait retourné le dossier à l’ICAC pour une enquête plus approfondie qui selon la commission devrait prendre environ six mois. L’ICAC ainsi qu’un représentant du bureau du DPP devaient être présents en cour pour justifier ce délai. Toutefois, à l’appel de l’affaire hier, Me Roshan Santokhee, représentant du DPP, a réitéré que l’enquête pourrait prendre six mois et qu’à ce stade il ne peut divulguer les raisons d’un tel laps de temps, évoquant le « privilège de confidentialité ». Même son de cloche du côté de l’ICAC. Me Jacques Panglose, GOSK, un des avocats de Raj Dayal, répondant à ces déclarations, a parlé d’abus de procédures de la part de ces institutions, soutenant que la manière dont l’enquête se fait « is unfair » et se demandant comment un aussi long délai a été requis pour enquêter sur une conversation alléguée entre les deux protagonistes. La magistrate Hamuth a ajourné l’affaire au 10 janvier, ajoutant qu’à cette date l’ICAC et le DPP devront donner plus de précisions sur les développements dans l’enquête.

Raj Dayal est accusé d’avoir sollicité un pot-de-vin de Rs 1 M de l’homme d’affaires Patrick Soobhany, en mars à son bureau à Port-Louis, pour l’achat de 50 bal kouler pour les célébrations de la fête Holi, en échange d’un permis EIA pour un projet de Morcellement de 294 lots sur une superficie de 35 arpents à Gros-Cailloux. Il avait été arrêté le 6 avril après son interrogatoire Under warning à l’ICAC pour ce cas de pots-de-vin. Une bande sonore d’enregistrement des échanges entre l’homme d’affaires et Raj Dayal avait été remise à l’ICAC. Une bande sonore que les avocats de la défense jugent illégale, étant donné qu’elle a été prise sans le consentement et la connaissance de l’ex-ministre.